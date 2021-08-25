Петербуржцы не хотят заниматься спортом, но комитет по физической культуре просит на его развитие дополнительные 4 млрд рублей

Комитет по физической культуре и спорту Петербурга запросил дополнительное финансирование на 2022 год в размере 3,88 млрд рублей. Об этом в ходе нулевых чтений по проекту бюджета сообщил его глава Антон Шантырь 25 августа.



«По моим исследованиям, у жителей города нет потребности заниматься спортом, нет, грубо говоря, желания. Но есть необходимость, потому что спорт — это здоровье, красота», — сказал он. Но, по указу президента РФ, к 2030 году нужно достичь показателя 75% жителей, регулярно занимающихся спортом.