Комитет по физической культуре и спорту Петербурга запросил дополнительное финансирование на 2022 год в размере 3,88 млрд рублей. Об этом в ходе нулевых чтений по проекту бюджета сообщил его глава Антон Шантырь 25 августа.
«По моим исследованиям, у жителей города нет потребности заниматься спортом, нет, грубо говоря, желания. Но есть необходимость, потому что спорт — это здоровье, красота», — сказал он. Но, по указу президента РФ, к 2030 году нужно достичь показателя 75% жителей, регулярно занимающихся спортом.
Сейчас в проекте бюджета на 2022 год комитету по спорту выделено 9,3 млрд рублей.
Самой крупной дополнительной потребностью являются субсидии спортивным школам (800 млн рублей) и другим профессиональным образовательным организациям (703,5 млрд рублей). В частности, в ведение комитета в 2021 году были переданы два новых спортивных учреждения с недостаточным финансированием. Еще 496 млн рублей комитет по физической культуре просит на субсидию «Дирекции по управлению спортивными сооружениями» и 376,4 млрд рублей «Центру подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга».