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К 2024 году за улицами Петербурга будут следить 100 тысяч камер

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В Петербурге к 2024 году в рамках программы «Безопасный город» число камер видеонаблюдения увеличится почти на 40%. Об этом на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания в Мариинском дворце 15 ноября рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Как пояснил чиновник, в настоящее время за безопасностью на улицах города следят 63,5 тысячи камер, до конца 2023 года их число увеличится до 100 тысяч.

В случае если парламент примет поправку губернатора к законопроекту о бюджете на следующие три года, запланированные доходы возрастут с 874,4 до 890,8 млрд рублей. Расходы — с 918,1 до 971 млрд рублей, а дефицит бюджета — с 43,7 до 80,7 млрд рублей.

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Комментарии (1)

тов
Камеры будут оснащены программой избирательного зрения.

Что надо видят, а что не надо не видят.

Ну и за деньги могут что-то увидеть.
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