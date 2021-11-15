К 2024 году за улицами Петербурга будут следить 100 тысяч камер

В Петербурге к 2024 году в рамках программы «Безопасный город» число камер видеонаблюдения увеличится почти на 40%. Об этом на заседании бюджетно-финансового комитета Заксобрания в Мариинском дворце 15 ноября рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.



Как пояснил чиновник, в настоящее время за безопасностью на улицах города следят 63,5 тысячи камер, до конца 2023 года их число увеличится до 100 тысяч.



В случае если парламент примет поправку губернатора к законопроекту о бюджете на следующие три года, запланированные доходы возрастут с 874,4 до 890,8 млрд рублей. Расходы — с 918,1 до 971 млрд рублей, а дефицит бюджета — с 43,7 до 80,7 млрд рублей.

