Суд оставил братьев Громовых в СИЗО. Следствие считает, что они могут улететь на «голубом вертолёте»

Заседание на продление меры пресечения проводили в день рождения Павла Громова, брата бывшего чиновника городской администрации Ивана Громова. Им обоим, а также ещё группе людей, вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой. Во время ходатайства о продлении ареста на три месяца руководитель следственной группы Андрей Яковлев заявил о том, что в конце прошлого года был выявлен ещё один эпизод, который может быть предъявлен экс-чиновнику и его брату. Речь идёт о контракте на 53 млн рублей, заключенным ГУП ИАЦ для работ по сопровождению и развитию региональных госуслуг в 2018 году. На данный момент Громовым предъявляется обвинение по 8 эпизодам на сумму 165 млн рублей. Судя по всему, это не последний эпизод — общая сумма контрактов, которую проверяют следователи, свыше 537 млн рублей.



В качестве причины, по которой необходимо арестовать Павла и Ивана, следователь указал их возможность скрыться за границу: «В пользовании Павла и Ивана находится воздушное судно, вертолёт, средняя рыночная стоимость которого 200 млн рублей». По словам Яковлева, вертолёт оформлен на компанию ООО «Неварь», которая принадлежит их отцу. Павел Громов назвал такое предположение «чем-то из разряда серии песен и сказок про голубой вертолёт». А Дмитрий Кондратьев, адвокат Ивана Громова, заявил, что его подзащитный не является фактическим владельцем вертолёта, хоть следствие и допросило пилота, который заявил, что несколько раз возил Ивана Громова и его семью на нём. Кроме того, следователь отметил, что Павел Громов вёл довольно роскошный образ жизни: в его собственности два объекта недвижимости в Москве и Московской области стоимостью 121 млн рублей, а также загородный дом стоимостью 500 млн рублей. Кроме того, он заметил, что Павел Громов осенью 2021 года, а также осенью и весной 2019 года отдыхал в Арабских Эмиратах. Стоимость проживания в пятизвездочных комплексах в каждую из поездок следственная группа оценила в 1, 1,8 и 2 млн рублей. Также у Павла Громова два элитных авто ценой в 10 млн рублей, добавил он. Во время задержания в начале декабря 2021 года Павел Громов, заявил глава следственной группы, препятствовал проведению обыска: долго не открывал дверь, а во время него перевёл со своих счетов около 600 тысяч рублей. По версии следствия, за два года Павел Громов ни разу не пользовался своей официальной зарплатой в 40 тысяч рублей, при этом официальный оборот его средств за 10 лет составил более миллиарда рублей.

Адвокаты Павла Роман Малисов и Павел Волошин, впрочем, настаивали, что их подзащитный не намеревается скрываться, да и у него нет ни иностранного подданства, ни вида на жительство, а заграничные паспорта он сам пытался отдать следователю, но тот во время обыска отказался их изымать. Также, утверждают они, в деле нет данных о давлении Павла на свидетелей. «Само следствие длится 15 месяцев, а Павел содержится под следствием три, этап никак нельзя назвать первоначальным», — заявили защитники. Что же до Ивана Громова, то следователи в качестве объяснения его состоятельности проверили счета его супруги: на них к концу 2019 года было 2 млн рублей и 860 тысяч евро. Ещё один повод для ареста Ивана — его супруга и её сестра родились на территории Украины, а значит, считает следствие, там экс-чиновник может скрыться. В собственности у него не менее трёх квартир, добавил следователь. Также Громов сохранил влияние на руководство комитета по информации и его подведов, ещё до ареста он якобы проводил инструктаж, в результате которого свидетели дали ложные показания, а сотрудники ИАЦ пытались удалить электронную документацию.