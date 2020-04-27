В Петербурге потеряли автобусы. Почему онлайн-карта общественного транспорта уже 2 недели не онлайн

Фото: скриншот с сайта transport.orgp.spb.ru

Онлайн-карта общественного транспорта в Петербург уже пару недель как не может откашляться. На ней можно увидеть себя, остановки и узнать, какой автобус или троллейбус в теории проедет мимо вас; однако когда проедет — загадка. Это и в обычных-то условиях было бы проблемой, а тем более сейчас, когда город изменил расписание и интервалы движения в связи с коронавирусом. В Смольном говорят: подозрительно не вовремя подвела информационная система управления общественным транспортом — сами чиновники еще как-то могут с ней общаться, но горожане — нет.



Отследить движение автобусов и троллейбусов обычно позволяет (а сейчас нет) городской портал общественного транспорта и приложение «Яндекс.Транспорт»; информацию они получают от «Организатора перевозок». Работает «Яндекс.Транспорт» до мая, и пользователю уже сейчас предлагают перейти в «Яндекс.Карты» — «они так же помогут с общественным транспортом». Но пока что они так же не помогут.

«Действительно, сейчас мы не показываем онлайн-движение транспорта в Санкт-Петербурге. — говорят в компании. — Мы уже оповестили пользователей приложения «Яндекс.Карты» об этом. Дело в том, что по техническим причинам передача данных приостановлена на стороне партнёра (СПб ГКУ «Организатор перевозок»), но скоро возобновится». Бюрократическая логика уже приучила, что такой ответ — это просто самая объемная часть матрешки, которую еще предстоит разбирать. «Организатор перевозок», в свою очередь, не отпирается: там объясняют все «техническими причинами» и сроков восстановления не называют.



К вечеру 27 апреля на городском портале общественного транспорта начали появляться движущиеся значки; в систему вернулись несколько сотен единиц транспорта из более чем 2 тысяч. Как быстро картина восстановится целиком, пока не ясно.



«Организатор перевозок», в отличие от «Яндекса», не перебрасывает горячую картошку никому дальше. Не потому, что некому, а потому, что так работает межведомственная этика. Проблемы упираются в функционал АСУ ГППТ — «Автоматизированной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге». Это один из двух столпов функционирования отрасли наряду с СЭКОП («Системой электронного контроля оплаты проезда»): как нетрудно догадаться, первая отвечает за навигацию, вторая — за деньги. Технически их работу — как и всех информационных систем — курирует не транспортный блок, к которому относится «Организатор перевозок», а комитет по информатизации и связи (КиС).



В нормальном состоянии работают две процедуры, которые позволяют АСУ распознать движущуюся по карте точку и привязать к конкретному маршруту. Лучший вариант — перевозчик сам с вечера передает информацию о том, какой автобус или троллейбус завтра выйдет на какое направление. Этот реестр выпуска отправляется по внутренним каналам связи в особом формате, который позволяет системе автоматически выгружать его: с этого момента, еще до начала движения, к транспортному средству прикреплен маршрут. Перевозчики последние две недели исправно передают реестры, однако АСУ их почему-то не может «съесть».



Вторая процедура — распознавать автобус на ходу. Пока он едет по отрезку, где маршруты пересекаются, система не может выбрать, как его назвать. Однако по прохождении нескольких уникальных контрольных точек подвижной состав «выдает себя» и дальше работает уже под своим официальным номером. Этот процесс дает некоторую погрешность, но и он сейчас не работает корректно.



Обычно учет транспортной работы (от которой зависит размер субсидии перевозчикам из бюджета) ведется по диспетчерским отчетам и избирательно поверяется с помощью данных системы. Исключение составляют всего несколько маршрутов, где целиком полагаются на спутниковую навигацию. С особым пристрастием «Организатор перевозок» следит за траекторией автобусов — троллейбусам и трамваям сложнее свернуть с рельсов и проводов, хотя за интервалами «Горэлектротранса» смотрят наравне с автобусными. У «Организатора» и сейчас есть возможность ретроспективно проверять, кто и куда ехал, но это древний функционал, заложенный чуть не 10 лет назад, и он требует несоизмеримо больших трудозатрат, нежели автоматический режим. Для этого надо в принудительном порядке инициировать распознавание каждой единицы подвижного состава.





Прочие функции системы доступны, «приболела» только одна подсистема. «То, что отображается, — это так называемый АРМ «Мониторинг» (автоматизированное рабочее место. — Прим. ред.), — говорит собеседник «Фонтанки». — Там еще куча всего: АРМ разработки расписания, АРМ отслеживания бортового оборудования, АРМ отчетности. «Организатор перевозок» продолжает, к примеру, как и раньше, составлять расписания с помощью АСУ, но из строя вышло именно то, что больше всего видно стороннему наблюдателю». В логике Смольного, АСУ и СЭКОП — это два динозавра, переживших свое время: уже в 2020 году им на смену должна была прийти одна комплексная система — КИСУ. Движение в этом направлении начали 5 лет назад, однако на выходе не сложилось: «Фонтанка» подробно рассказывала, в каком состоянии разработка доехала к этапу принятия работ в 2019-м. А в конце декабря бывший глава комитета по информатизации Денис Чамара чуть ли не последним своим движением на этой должности отправил подрядчику уведомление об одностороннем расторжении контракта.



Так что прежние две системы продолжают функционировать, однако на различных основаниях. На сайте госзакупок можно найти январский контракт «Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра» (ИАЦ), подведомственного КиС, на сопровождение СЭКОП в первом полугодии 2020 года. Заключили его с разработчиком этой системы ООО «СТЭК», стоимость контракта — 18 с лишним миллионов. Для сравнения: сам ИАЦ в 2017 году сопровождал «навигационную» систему управления транспортом за 17 млн рублей, в 2018-м — за 21 млн. А вот на 2019 год контракта уже не просматривается, и тем более на 2020-й.

