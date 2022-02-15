Всё быстрее и быстрее. У «стелс-омикрона» нашли новую мутацию

У «стелс-омикрона» — подтипа «омикрона» ВА.2 — выявили новую мутацию. Она касается белка ORF3a, который отвечает за перемещение вируса в клетке и вызывает воспалительные реакции.
Как пишут 15 февраля «Известия» со ссылкой на отчёт датских учёных, на новый вариант подвида BA.2 приходится порядка
Дело в том, что белок ORF3a задействуется при перемещении вируса внутрь и изнутри клетки. В процессе эволюции побеждают те версии вирусов, в которых белки ORF3a лучше контактировали со своей целью, пояснил изданию научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.
«Он [белок ORF3a] влияет на аутофагию в клетке (способность разбирать белки обратно до аминокислот). Есть такие пузырьки, химические цистерны, в которых разрушаются ненужные белки. А вирусы обманывают ферменты в этих пузырьках и используют их как контейнеры для перемещения внутри клетки», — рассказывает Болков.
«Омикрон» очень опасен тем, что он имеет очень много мутаций в области RBD [рецептор-связывающий домен, отвечающий за связывание вируса с клеткой] и это позволяет ему ускользать от антител на предыдущие штаммы, в том числе от антител на вакцины, где используется антиген из других штаммов («альфа», «бета», «дельта» и др.). К тому же скорость появления новых мутаций в области RBD у «омикрона» выше, чем у предыдущих штаммов, — это его основная опасность», — объяснил научный сотрудник Института биохимической физики РАН Александр Кудрявцев.
BA.2, или «стелс-омикрон», был обнаружен в Алжире в январе 2021 года. Приставку «стелс» ему дали, так как он считается неуловимым для некоторых ПЦР-тестов. Датские учёные выяснили, что он ещё более заразный, чем его предшественник.