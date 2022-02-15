Всё быстрее и быстрее. У «стелс-омикрона» нашли новую мутацию

У «стелс-омикрона» — подтипа «омикрона» ВА.2 — выявили новую мутацию. Она касается белка ORF3a, который отвечает за перемещение вируса в клетке и вызывает воспалительные реакции.



Как пишут 15 февраля «Известия» со ссылкой на отчёт датских учёных, на новый вариант подвида BA.2 приходится порядка 24 % всех случаев заражения в Дании. Исследователи считают, что новая мутация может ещё сильнее ускорить передачу вируса от человека к человеку.



Дело в том, что белок ORF3a задействуется при перемещении вируса внутрь и изнутри клетки. В процессе эволюции побеждают те версии вирусов, в которых белки ORF3a лучше контактировали со своей целью, пояснил изданию научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

