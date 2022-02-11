В Законодательном собрании меняется руководитель аппарата и пресс-секретарь. Места займут чиновники Смольного

В Законодательном собрании Петербурга в ближайшее время появятся новые руководители аппарата и управления информации. Об этом «Фонтанке» 11 февраля рассказали в городском парламенте.

Так, место руководителя аппарата Законодательного собрания займёт Денис Царегородцев. Пока он работает в комитете территориального развития заместителем председателя. В этом статусе он трудится последние два года, до этого занимался координацией деятельности районных администраций. Он — выпускник Северо-Западной академии госслужбы.