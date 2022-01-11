В петербургском парламенте массовые сокращения: увольняют даже легендарного блюстителя галстуков

Сокращения коснулись работавших в управлениях по информации и общественным связям, организационного обеспечения, по приему граждан, документационного обеспечения, материально-технического обеспечения и управлении внешних связей. В числе прочих о сокращении уведомили пресс-секретаря ЗакСа Елену Гаврищук и завхоза Алёну Кукушкину. Последняя прославилась благодаря своему бдительному надзору за внешним видом посетителей парламента и проверке наличия у них галстуков.



В октябре новый спикер петербургского парламента Александр Бельский сменил главу своего аппарата. Им стал Контантин Гриневич, до этого работавший на аналогичной должности — только когда Бельский трудился вице-губернатором. До Гриневича начальником аппарата в Законодательном собрании был Юрий Таничев. Он — старожил городского парламента. Свою карьеру он начинал еще при председателе ЗакСа Сергее Тарасове, погибшем в «Невском экспрессе», и продолжил при Вячеславе Макарове.

