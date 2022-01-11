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В петербургском парламенте массовые сокращения: увольняют даже легендарного блюстителя галстуков

Несколько десятков сотрудников Законодательного собрания Петербурга в конце 2021-го и начале 2022 года получили уведомления о сокращении. Как стало известно «Фонтанке» 11 января, из-за реорганизации структуры аппарата будут уволены сотрудники шести управлений.

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Сокращения коснулись работавших в управлениях по информации и общественным связям, организационного обеспечения, по приему граждан, документационного обеспечения, материально-технического обеспечения и управлении внешних связей. В числе прочих о сокращении уведомили пресс-секретаря ЗакСа Елену Гаврищук и завхоза Алёну Кукушкину. Последняя прославилась благодаря своему бдительному надзору за внешним видом посетителей парламента и проверке наличия у них галстуков.

В октябре новый спикер петербургского парламента Александр Бельский сменил главу своего аппарата. Им стал Контантин Гриневич, до этого работавший на аналогичной должности — только когда Бельский трудился вице-губернатором. До Гриневича начальником аппарата в Законодательном собрании был Юрий Таничев. Он — старожил городского парламента. Свою карьеру он начинал еще при председателе ЗакСа Сергее Тарасове, погибшем в «Невском экспрессе», и продолжил при Вячеславе Макарове.

В декабре в Законодательном собрании объявили о реорганизации структуры управления. С сотрудниками парламента проводили собеседования.

В сентябре 2021 года в Петербурге сменился спикер парламента. Вячеслав Макаров, занимавший этот пост почти 10 лет, стал депутатом Госдумы.

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Комментарии (9)

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.... с уходом Макарова ушли и его пресс-секретаря - это называется сокращения ? Новый спикер сам себе будет строчить тексты и лично общаться с прессой ?)))
DH_
Тех. персонал уничтожается когда совсем нет денег, или когда будет другой тех. персонал.
AndrewBarsik
Распустить дармоедов за бессмысленностью. Город две недели в грязи, а "избранники" засунули языки в ...
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