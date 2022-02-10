3 марта — круглый стол «Рак шейки матки: поймать на ранней стадии»

Рак шейки матки — второе по распространенности онкологическое заболевание среди женщин после рака груди. Но при этом оно еще более коварное и в России это заболевание стало одной из основных причин смерти при онкологии. Именно поэтому для этого заболевания так важна профилактика — прежде всего, в виде вакцинации от вируса папилломы человека, а также регулярных осмотров и анализов, которые позволят не только увидеть, но и предотвратить заболевание. О том, как современная медицина борется с раком шейки матки — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Рак шейки матки — что это за заболевание и почему он так распространен?
- Диагностика и профилактические осмотры — как не упустить начало болезни? Каковы ее специфические признаки?
- Какие анализы необходимо сдавать?
- Каковы современные методы лечения РШМ? Возможно ли сохранение репродуктивных органов при лечении?
- Насколько эффективна вакцинация от ВПЧ? Когда не поздно делать прививку?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на сайте«Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 3 марта 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72