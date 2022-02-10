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3 марта — круглый стол «Рак шейки матки: поймать на ранней стадии»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн круглый стол на тему ранней диагностики рака шейки матки. К участию приглашаются представители лабораторий, врачи-гинекологи, онкологи.

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Рак шейки матки — второе по распространенности онкологическое заболевание среди женщин после рака груди. Но при этом оно еще более коварное и в России это заболевание стало одной из основных причин смерти при онкологии. Именно поэтому для этого заболевания так важна профилактика — прежде всего, в виде вакцинации от вируса папилломы человека, а также регулярных осмотров и анализов, которые позволят не только увидеть, но и предотвратить заболевание. О том, как современная медицина борется с раком шейки матки — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Рак шейки матки — что это за заболевание и почему он так распространен?
  • Диагностика и профилактические осмотры — как не упустить начало болезни? Каковы ее специфические признаки?
  • Какие анализы необходимо сдавать?
  • Каковы современные методы лечения РШМ? Возможно ли сохранение репродуктивных органов при лечении?
  • Насколько эффективна вакцинация от ВПЧ? Когда не поздно делать прививку?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на сайте«Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 16:00 / 3 марта 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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