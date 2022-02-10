3 марта — круглый стол «Рак шейки матки: поймать на ранней стадии»

Рак шейки матки — второе по распространенности онкологическое заболевание среди женщин после рака груди. Но при этом оно еще более коварное и в России это заболевание стало одной из основных причин смерти при онкологии. Именно поэтому для этого заболевания так важна профилактика — прежде всего, в виде вакцинации от вируса папилломы человека, а также регулярных осмотров и анализов, которые позволят не только увидеть, но и предотвратить заболевание. О том, как современная медицина борется с раком шейки матки — поговорим на круглом столе.

