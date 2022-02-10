«Гей-драма». Москвича заподозрили в убийстве и расчленении потенциального любовника, останки нашли в мусоре

Сотрудники мусороперерабатывающего завода на севере Москвы ненадолго почувствовали себя героями фильма ужасов. В поступившем мусоре к ним приехали мужская голова и руки.
Подозреваемый уже задержан, сообщает 10 февраля РИА Новости со ссылкой на источник. Им оказался 44-летний мужчина.
По данным собеседника информагентства, убитый познакомился со своим губителем в гей-паблике в «Одноклассниках». Он пришел к нему в гости, оба напились, началась ссора, в ходе которой, как считает следствие, хозяин квартиры убил и расчленил потенциального любовника, а останки выбросил.