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Рассказать об увольнении из-за стихов Хармса и Введенского петербургскую учительницу вдохновил фильм о женщинах ГУЛАГа

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Педагог-организатор Серафима Сапрыкина решилась написать о том, как ее вынудили уволиться из петербургской гимназии №168 после того, как она посмотрела документальный фильм на YouTube. Об этом девушка рассказала «Фонтанке».

«Я посмотрела новый фильм Екатерины Гордеевой о детях репрессированных «Мамы больше не будет». Женщины ГУЛАГа», – говорит бывшая сотрудница школы. – Мне стало очень стыдно, я даже заплакала. Я поняла, что очень подло поступаю. У меня был шанс вступиться за репрессированных, а я этого не сделала. Никакой личной обиды в отношении человека, который меня уволил, у меня нет, иначе я бы сразу придала ситуацию огласке. Я просто хочу, чтобы зло называлось по имени».

Пост Серафимы Сапрыкиной в Facebook о том, как ей пришлось уволиться из школы после урока о Хармсе и Введенском, разлетелся по социальным сетям и новостным каналам. По словам педагога, директор гимназии №168 назвала поэтов-обэриутов, погибших после арестов в 1941 году, «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Интервью с Серафимой Сапрыкиной читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.

Поэты-обэриуты Даниил Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году, но тогда отделались тюремными заключениями и временной высылкой из Ленинграда.

В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса обвиняли в распространении «клеветнических и пораженческих настроений», доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице 2 февраля 1942 года, похоронен предположительно в братской могиле на Пискаревском кладбище. Реабилитирован в 1960 году.

Александра Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань 19 декабря 1941 года. Реабилитирован в 1964 году.

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Комментарии (31)

Фунт Лиха
Есть школьные программы, разработанные и утверждённые, коллегами, учёными, чиновниками. У меня нет причин не доверять им. Есть причины не доверять, тому шлакобросу и манипуляторами, коими забит, интернет, в том числе и ютуб. Завтра Серафима проникнется роликами что земля плоская и будет это вещать моему ребёнку?
VKuser360103521
Хватит писать гадости об уволенной Серафиме. То что она сразу не рассказала о ситуации не говорит о том что она трус или то что дело в чём то другом. Человеку понадобилось время чтобы осознать то что произошло и как с этим дальше жить. Серафима поняла, что дальше так жить не может и поэтому обнародовала ситуацию. Точка. Только уважение вызывает данный человек...
маняш го
Не верю я этой Серафиме. Тут явно дело не в Хармсе, а в чем-то, о чем эта ем скандальной хроники и объектом для трудовой комиссии и прокуратуры.
И то, что эта дама "не предавала историю огласки", подтверждает мои подозрения.
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