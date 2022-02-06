Рассказать об увольнении из-за стихов Хармса и Введенского петербургскую учительницу вдохновил фильм о женщинах ГУЛАГа

Педагог-организатор Серафима Сапрыкина решилась написать о том, как ее вынудили уволиться из петербургской гимназии №168 после того, как она посмотрела документальный фильм на YouTube. Об этом девушка рассказала «Фонтанке».



«Я посмотрела новый фильм Екатерины Гордеевой о детях репрессированных «Мамы больше не будет». Женщины ГУЛАГа», – говорит бывшая сотрудница школы. – Мне стало очень стыдно, я даже заплакала. Я поняла, что очень подло поступаю. У меня был шанс вступиться за репрессированных, а я этого не сделала. Никакой личной обиды в отношении человека, который меня уволил, у меня нет, иначе я бы сразу придала ситуацию огласке. Я просто хочу, чтобы зло называлось по имени».

