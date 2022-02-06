Петербургская учительница уволилась после чтения Введенского и Хармса. В школе их назвали «врагами народа»

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По словам педагога, на экстренном совещании по этому поводу директор гимназии якобы заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». После этого учитель написала заявление об уходе по собственному желанию.

«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях», — рассказала Серафима Сапрыкина. — Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня «уволят по статье утраты доверия», так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и т.д. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем, и она была от идеи в восторге».



Сапрыкина призналась, что должна была написать этот пост еще месяц назад, ведь совещание, о котором идет речь, прошло еще в декабре. «Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью, — пишет учительница. — Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал, а у меня дитё малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так».

«Фонтанка» направила просьбу о комментарии в администрацию гимназии № 168. Согласно открытым данным, пользователь «ВКонтакте» с таким именем — Серафима Сапрыкина — вел в соцсети страничку «Библиотека и музей гимназии 168 (Школа у Лавры)». Ее посты регулярно появлялись на странице официальной группы гимназии. Последняя запись датирована 29 декабря. «Всем спасибо», — написала администратор паблика. На стену гимназии эта запись не перекочевала.

Поэты-обэриуты Даниил Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году, но тогда отделались тюремными заключениями и временной высылкой из Ленинграда.



В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса обвиняли в распространении «клеветнических и пораженческих настроений», доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице 2 февраля 1942 года, похоронен предположительно в братской могиле на Пискаревском кладбище. Реабилитирован в 1960 году.

Александра Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань 19 декабря 1941 года. Реабилитирован в 1964 году.

