Университеты отправили студентов-медиков на передовую

Как выяснила «Фонтанка», в медицинских учреждениях города — больницах и поликлиниках — работают около 6 тысяч студентов и ординаторов вузов, расположенных в Петербурге. Большая часть из них — практически с начала эпидемии, еще часть добавляется сейчас — комитет по здравоохранению обратился к ректорам образовательных организаций с просьбой о помощи поликлиникам. В какие районы они будут направлены, «Фонтанке» рассказали в федеральных вузах.

СЗГМУ им. Мечникова направил 122 студента в поликлиники Адмиралтейского, Кировского, Московского и Центрального районов. Но, как пояснил проректор университета Сергей Артюшкин, студенты и до призыва комздрава работали и продолжают работать в медицинских учреждениях города: в ковидных стационарах — 103 человека, в нековидных — 413 человек плюс 173 клинических ординатора. Еще 60 ординаторов СЗГМУ второй год работают в поликлиниках Петербурга. И конечно, многие из них — 164 ординатора — трудятся в своем университете.

Санкт-Петербургский университет: Василеостровский, Невский, Петродворцовый и Фрунзенский районы

В системе здравоохранения города уже работают более 600 универсантов СПбГУ. На просьбу города отправиться на помощь поликлиникам откликнулись еще 167 ординаторов, шесть студентов, осваивающих основную образовательную программу по специальности «Лечебное дело», и десять обучающихся по специальности «Сестринское дело». Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Они направлены для участия в работе амбулаторно-поликлинических учреждений Василеостровского, Невского, Петродворцового и Фрунзенского районов Петербурга.