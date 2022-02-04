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Университеты отправили студентов-медиков на передовую

На призыв комитета по здравоохранению направить студентов на помощь районным врачам откликнулись все городские медицинские вузы. Сколько человек временно сменят студенческую аудиторию на кабинет поликлиники, узнала «Фонтанка».

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Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
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Как выяснила «Фонтанка», в медицинских учреждениях города — больницах и поликлиниках — работают около 6 тысяч студентов и ординаторов вузов, расположенных в Петербурге. Большая часть из них — практически с начала эпидемии, еще часть добавляется сейчас — комитет по здравоохранению обратился к ректорам образовательных организаций с просьбой о помощи поликлиникам. В какие районы они будут направлены, «Фонтанке» рассказали в федеральных вузах.

Северо-Западный медицинский университет им. Мечникова: Адмиралтейский, Кировский, Московский и Центральный районы

СЗГМУ им. Мечникова направил 122 студента в поликлиники Адмиралтейского, Кировского, Московского и Центрального районов. Но, как пояснил проректор университета Сергей Артюшкин, студенты и до призыва комздрава работали и продолжают работать в медицинских учреждениях города: в ковидных стационарах — 103 человека, в нековидных — 413 человек плюс 173 клинических ординатора. Еще 60 ординаторов СЗГМУ второй год работают в поликлиниках Петербурга. И конечно, многие из них — 164 ординатора — трудятся в своем университете.

Санкт-Петербургский университет: Василеостровский, Невский, Петродворцовый и Фрунзенский районы

В системе здравоохранения города уже работают более 600 универсантов СПбГУ. На просьбу города отправиться на помощь поликлиникам откликнулись еще 167 ординаторов, шесть студентов, осваивающих основную образовательную программу по специальности «Лечебное дело», и десять обучающихся по специальности «Сестринское дело». Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Они направлены для участия в работе амбулаторно-поликлинических учреждений Василеостровского, Невского, Петродворцового и Фрунзенского районов Петербурга.

Педиатрический университет: Выборгский, Калининский и Пушкинский районы

«На отделении по лечению ковида в СПбГПМУ уже два года постоянно работают в красной зоне ординаторы и студенты — они задействованы на средних и младших должностях, работают ассистентами у врачей», — сообщил ректор университета Дмитрий Иванов.

Всего более 1 000 ординаторов и студентов Педиатрического университета с начала пандемии не прекращали работу в поликлиниках и стационарах Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. Сейчас студентов университета направляют в поликлиники Выборгского, Калининского и Пушкинского районов Петербурга, а также Ленинградской области, Республики Карелия, Пскова, Вологды и ещё 25 регионов России.

Первый мед: "Наши ребята уже работают в поликлиниках всех районов СПб. По просьбе комитета по здравоохранению, сейчас сосредоточены на усилении Невского, Кировского, Красносельского, Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского".

Как рассказали «Фонтанке» университетах, практически все целевики во время пятой волны разъехались по своим регионам: в Новгородскую, Псковскую область, Вологодскую, Мурманскую области, в республики Коми и Карелия, в другие субъекты Федерации.

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

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Комментарии (7)

SNOW
В тексте упомянут термин "работать". При этом студенты в большинстве случаев не получают заработную плату за эту "работу" и, соответственно. не имеют никаких социальных гарантий. Когда властям выгодно, они действуют как при социализме - эксплуатируют население безвозмездно. А во всех остальных случаях - строго по капиталистическим правилам - плати за все.
Muxpeh
Самый крупный район в городе в статье не разу не упомянут.
Копылов
По всей России на участках работают фельдшеры. А на районном уровне (райцентры) в большинстве областей работают почти только фельдшера, так как участковых терапевтов и семейных врачей крайне мало. Москва, СПБ, несколько других крупных городов, пока исключение.

Но "лечить Омикрон" по существующим протоколам вполне может и фельдшер, и студент старших курсов. Плохо, если у него нет с кем консультироваться.

А так одно из последствий Ковида, это цепочка переездов медработников, и особенно участковых. Из крупных городов в Москву-Питер, из мелких городов в крупные, из райцентров в областные центры и более крупные города. И вот в мелких райцентрах (особенно сельских) остаются врачи-пенсионеры и фельдшера.

Причина понятна. Экономическая. Но не нам в Питере об этом плакать. У нас даже на скорой часто работают врачи. В большинстве регионов России только фельдшера. И у нас есть мединституты, откуда приходят студенты помогать.
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