«Подъезд напоминает Хиросиму». В центре Петербурга в подвале появилось «озеро кипятка»

«Вот так уже сутки выглядит наша парадная. 500 метров от Смольного. Судя по всему, в подвале прорвало трубу и там озеро кипятка. Там жили кошки, страшно представить, что с ними. Побелка со стен осыпалась и лежит на ступенях», — возмутился мужчина.

«Фонтанке» Максимишин рассказал, что подъезд в доме 8 на Тульской улице стал похож на Хиросиму, и такое происходит уже не впервые. По данным нашего издания, в зоне аварии находятся четыре дома.



Как сообщили нашему изданию в пресс-службе «Теплосети», по адресу: Ярославская, 15, с 13:30 идут ремонтные работы. Планируется их завершить к 20:30.

