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«Подъезд напоминает Хиросиму». В центре Петербурга в подвале появилось «озеро кипятка»

В центре Петербурга подвал жилого дома превратился в «озеро кипятка». Об этом 27 января написал в Facebook фотограф Сергей Максимишин, приложив видео со зловещим паром, идущим из подвала.

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«Вот так уже сутки выглядит наша парадная. 500 метров от Смольного. Судя по всему, в подвале прорвало трубу и там озеро кипятка. Там жили кошки, страшно представить, что с ними. Побелка со стен осыпалась и лежит на ступенях», — возмутился мужчина.

«Фонтанке» Максимишин рассказал, что подъезд в доме 8 на Тульской улице стал похож на Хиросиму, и такое происходит уже не впервые. По данным нашего издания, в зоне аварии находятся четыре дома.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе «Теплосети», по адресу: Ярославская, 15, с 13:30 идут ремонтные работы. Планируется их завершить к 20:30.

«Резервирование теплоснабжения близлежащих домов возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — уточнили в организации.

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Комментарии (4)

265859857
И сколько таких еще будет озер при кооперативе Озеро
Olla2
Прорвало трубу. Написали на фонтанку. Логично.
Maxi 555
А что, в Хиросиме тоже подвалы затапливало? Есть очевидцы тех событий?
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