Техническая неисправность на час задержала скоростной «Сапсан» между Москвой и Петербургом

Из расписания выбился поезд № 758, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Большую часть пути от Москвы он преодолел в соответствии с графиком и прибыл на станцию «Чудово-Московское» с опережением в две минуты.

В Обухово, уже на территории Петербурга, «Сапсан» остановился из-за технической неисправности.

«Задержка в движении на данный момент составляет около часа. Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности и минимизации времени опоздания поезда», — говорится в сообщении ОЖД.