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Техническая неисправность на час задержала скоростной «Сапсан» между Москвой и Петербургом

Следовавший из Москвы в Петербург «Сапсан» прервал движение в районе станции «Обухово» 23 января. Пассажиры провели в ожидании час.

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Из расписания выбился поезд № 758, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Большую часть пути от Москвы он преодолел в соответствии с графиком и прибыл на станцию «Чудово-Московское» с опережением в две минуты.

В Обухово, уже на территории Петербурга, «Сапсан» остановился из-за технической неисправности.

«Задержка в движении на данный момент составляет около часа. Специалисты Октябрьской железной дороги делают все возможное для устранения неисправности и минимизации времени опоздания поезда», — говорится в сообщении ОЖД.

Судя по фактическому расписанию поездов, нагнать потерянное время не удалось. Пассажиры, которые должны были оказаться на Московском вокзале в 11:04, вышли из «Сапсана» в 12:18.

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Комментарии (2)

f0ntan
В Обухово он стоял у пассажирской платформы или на запасном пути? Если у пассажирской платформы, то тогда все из Сапсана могли выйти в метро, и не сидеть в поезде лишний час
Mr.Long
"Судя по фактическому расписанию поездов, нагнать потерянное время не удалось"

Зачем эта фраза? Автор статьи реально считает, что можно нагнать час отставания на участке Обухово-Московский вокзал? )))
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