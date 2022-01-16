Муж до смерти избил жену в её день рождения под Петербургом. Год назад рукоприкладство ему простили

Празднование дня рождения супруги обернулось семейной ссорой в Ломоносовском районе Ленинградской области. В полицию мужчину доставили уже вдовцом.



Как стало известно «Фонтанке» 16 января, накануне поздравления с 35-летием принимала жительница посёлка Лебяжье. К вечеру в квартире был накрыт стол на двоих, в половине десятого 41-летний мужчина уже звонил в службу «112» и рассказывал об убийстве.



Тело женщины с признаками насилия ждало полицейских на полу в комнате. Муж признался, что праздник испортила ревность. По предварительным данным, женщину били ногами, руками и тем, что под них подвернулось. Она умерла на месте.

