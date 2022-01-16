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Муж до смерти избил жену в её день рождения под Петербургом. Год назад рукоприкладство ему простили

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Празднование дня рождения супруги обернулось семейной ссорой в Ломоносовском районе Ленинградской области. В полицию мужчину доставили уже вдовцом.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, накануне поздравления с 35-летием принимала жительница посёлка Лебяжье. К вечеру в квартире был накрыт стол на двоих, в половине десятого 41-летний мужчина уже звонил в службу «112» и рассказывал об убийстве.

Тело женщины с признаками насилия ждало полицейских на полу в комнате. Муж признался, что праздник испортила ревность. По предварительным данным, женщину били ногами, руками и тем, что под них подвернулось. Она умерла на месте.

Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (статья 111 УК РФ). Мужчина задержан на двое суток. В 2020 году ему вменяли причинение вреда здоровью средней тяжести. В ноябре того же года дело было прекращено по примирению сторон.

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Комментарии (13)

VKuser466047967
Козерог ? )) Запросто могла нарваться.... Они завистливые до жути
dragvs
Путин и попы разрешили. В стане нет системы для борьбы с домашним насилием, вот и плоды. 111 УК РФ - это вообще бред, здесь убийство в чистом виде.
Steam
Я так понял, с первого раза до нее не дошло
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