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Жители Ярославского проспекта пожаловались на холодные батареи. Перебои с отоплением обещают до утра

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В квартирах жителей Ярославского проспекта в Петербурге батареи начали медленно остывать. Несмотря на уличный плюс, находиться в домах с каждым часом становится все менее комфортно.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Татьяна 13 января, в аварийной службе обслуживающей ее дом УК «Прогресс» рассказали более чем о ста зданиях, оставшихся без отопления минимум до утра. В качестве причины там называли аварию ГУП «ТЭК» на проспекте Энгельса, 111.

В пресс-службе предприятия объяснили, что на этом месте ранее обнаружили дефектный участок трубопровода и решили дождаться потепления, чтобы его ремонтировать. Сегодняшний день оказался подходящим, и уже к 11 утра специалисты приехали по адресу.

«На время ремонта 99 зданий поставили на подпор. Кроме того, жилищным службам рекомендовали поставить 2 детских и 10 лечебных учреждений на проток для сохранения оптимального температурного режима. Горячее водоснабжение сохранено в полном объеме», — добавили там.

В ГУП «ТЭК» отметили, что завершить работы на участке планируют в 11 утра 14 января.

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Комментарии (4)

lamer
А у меня в деревне как натопишь, так и батареи.
angel of death
в Невском районе уже 2-й день батареи остывают...
267060600
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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