Жители Ярославского проспекта пожаловались на холодные батареи. Перебои с отоплением обещают до утра

В квартирах жителей Ярославского проспекта в Петербурге батареи начали медленно остывать. Несмотря на уличный плюс, находиться в домах с каждым часом становится все менее комфортно.



Как сообщила читательница «Фонтанки» Татьяна 13 января, в аварийной службе обслуживающей ее дом УК «Прогресс» рассказали более чем о ста зданиях, оставшихся без отопления минимум до утра. В качестве причины там называли аварию ГУП «ТЭК» на проспекте Энгельса, 111.



В пресс-службе предприятия объяснили, что на этом месте ранее обнаружили дефектный участок трубопровода и решили дождаться потепления, чтобы его ремонтировать. Сегодняшний день оказался подходящим, и уже к 11 утра специалисты приехали по адресу.

