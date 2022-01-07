Зарплаты, пенсии, пособия: 10 выплат, которые вырастут в 2022 году

Все выплаты меняются ежегодно, и 2022-й не станет исключением Фото: Олег Каргаполов / 74.RU Поделиться Поделиться







Вместе с наступлением нового года всегда приходят перемены. О каких-то мы узнаем со временем, но кое-что известно уже сейчас. Например, как изменятся выплаты и пособия в этом году, мы уже знаем. Тут пока без неприятных сюрпризов: пособия в 2022 году выросли. Мы собрали информацию о каждой выплате, которая увеличится в наступившем году. МРОТ

Минимальный размер оплаты труда меняется каждый год. С недавних пор он завязан на такой показатель, как «медианная заработная плата», которую устанавливает Росстат. Это сумма посередине доходов россиян: половина населения зарабатывает больше нее, половина — меньше. МРОТ не равен этой сумме — он составляет 42 % от нее. В 2021 году минимальный размер оплаты труда равнялся 12 792 рублям, в 2022-м он будет чуть выше — 13 890 рублей.



Пособие по безработице Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 года вырос с 12 130 до 12 792 рублей. Максималку, как и прежде, платят первые три месяца. Потом еще три месяца безработный получает 5 тысяч рублей. Это при условии, что до постановки на учет у человека работа была. Те, кто не имел трудового дохода в последнее время, могут рассчитывать на минимальный размер пособия — 1 500 рублей. Прожиточный минимум

Общероссийский прожиточный минимум на душу населения в 2022 году — 12 654 рубля. Этот показатель сформирован с учетом медианного среднедушевого дохода населения. В доход считается не только зарплата, но и все пенсии, пособия и иные выплаты, которые человек получает. Прожиточный минимум составляет 44,2 % от медианного среднедушевого дохода. Этот показатель учитывают при назначении пособий.

Пособие на детей до трех лет

Выплата, которую изначально прозвали «путинским пособием», полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов. В 2022 году ПМ составляет 12 654 рубля, соответственно, пособие назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше 25 308 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться.



Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму: в среднем по стране в 2022 году это 12 274 рубля, но сумма будет колебаться, опять же, в зависимости от региона.

Пособие на детей от трех до семи лет

Самое сложное пособие. Во-первых, к нему относится комплексная оценка нуждаемости — то есть при назначении пособия учитывается не только доход семьи, но и имущество: квартиры, машины, даже банковские вклады. Во-вторых, работает правило «нулевого дохода»: пособие назначают, если у взрослых членов семьи есть хоть какой-то трудовой доход или хотя бы уважительная причина не работать (например, уход за пожилым человеком или ребенком-инвалидом). В-третьих, пособие может быть разного размера, это зависит от доходов. Базовый размер пособия — 50 % от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это будет 6 137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25 % ( 9 205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100 % детского прожиточного минимума ( 12 274 рубля в среднем по стране). Больше уже не дадут — это максимум.

Пособие одиноким родителям

Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих в одиночку детей в возрасте от 8 до 17. Получателями пособия становятся семьи, где доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка: в 2022 году это 6 137 рублей.

Материнский капитал

В материнский капитал каждый год вносят какие-нибудь изменения. В этом году было решено, что отныне он индексируется не по прогнозируемой инфляции, а по фактической, то есть увеличивать сумму маткапитала будут не 1 января, как раньше, а 1 февраля. До этого Минтруд предлагал повысить сумму маткапитала на первого ребенка до 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей. Очевидно, после принятых Госдумой поправок сумма изменится — узнаем мы ее уже по итогам 2021 года.

Пенсии Страховые пенсии с 1 января 2022 года увеличиваются на 5,9 % . Размер фиксированной выплаты, то есть базовой части пенсии, которая увеличивается за счет стажа, составит 6 401 рубль. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, эту выплату получают в двойном размере.



Зарплаты В декабре правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам в 2022 году. Речь идет о тех, кто перечислен в так называемых майских указах президента — учителя, врачи, преподаватели вузов, ученые и работники культуры. Всем остальным тоже полагается прибавка к зарплате: ежегодная индексация входит в обязанности работодателя. Статья 134 Трудового кодекса связывает индексацию с ростом потребительских цен, так что хоть в законе и нет точной формулы расчета ежегодной прибавки, ориентироваться работодатель должен на инфляцию. Она, по последним подсчетам, составила 8,4 % . «Пушкинская карта» В 2022 году номинал «Пушкинской карты» увеличится до 5 тысяч. Это ежегодная выплата, которая поступает на специальную карту и потратить которую можно только на посещение учреждений культуры. Деньги полагаются россиянам от 14 до 22 лет. Снять деньги с карты не получится: ее баланс можно использовать только в рамках системы. Потратить деньги со счета «Пушкинской карты» можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. В 2022 году подключаются кинотеатры.