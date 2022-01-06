Бешеные цены и очереди, дожди, пробки, и за всё это — поборы. Туристы — о встрече Нового года и Рождества в Сочи

В плохую погоду оставалось только ходить по ресторанам Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться







Проливные дожди начались на курорте 31 декабря к вечеру, что омрачило встречу Нового года для туристов, которые планировали новогоднюю ночь провести на площадях, где установлены елки, у моря, в Олимпийском парке у поющего фонтана. Синоптики объявили штормовое предупреждение, которое действует уже четвертые сутки. Последующие дни временами дожди прекращались, но дул холодный ветер и при стопроцентной влажности плюсовая температура ощущалась как минусовая. Отдыхающие приуныли и 1 января ринулись в торговые центры. Пришлось простоять в очередях на вход.



— Оказалось, что в плохую погоду в Сочи делать особо нечего. Торговые центры переполнены, спа, бани и сауны забронированы. Везде в общественных помещениях — толпы народу, рестораны работают до 23 часов. Скукота, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU турист из Иркутска Ростислав Ивашов. Прогулки вдоль моря в плохую погоду — не очень приятное занятие, - говорит он. - Поэтому в основном отдыхающие 1 января провели в гостиничных номерах, съемных квартирах, доедая салаты и допивая шампанское. Самые отважные надели на себя все теплые вещи и пошли гулять. Молодая семья из Воронежа, Дарья и Алексей Плаксины с двумя дочерьми, считает, что во всём нужно искать позитив, даже в том, что среди зимы идет дождь, а не снег, и везде — вечнозеленые растения.



Несмотря на дождь, самокаты пользуются спросом Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться







— Мы купили дождевики, взяли в аренду самокаты и за несколько дней объездили весь Олимпийский парк и Сириус. Никакой дождь нам не испортил новогоднее настроение. Потому что у нас снег и холодно, а здесь тепло и красиво, — рассказала Дарья. Молодая семья решила отказаться от похода на аттракционы в Сочи Парк, поскольку в среднем на семью из четырех человек выходит 10 тысяч рублей, что для них накладно, да и погода не очень подходит для катания на аттракционах.



«Купишь ски-пасс за 4200 и весь день стоишь в очередях на подъемник»

2 января погода на побережье не улучшилась, зато в горах пошел снег и туристы ринулись на курорты Красной Поляны. «Так себе удовольствие», — говорит Виктор из Екатеринбурга. В начале поездки на горнолыжный курорт возникла проблема с парковками. Несмотря на то что были открыты дополнительные стоянки, места всем не хватило. Припарковаться удалось с большим трудом, говорит Виктор.

— У нас семья из 5 человек, ски-пасс мы купили заранее через интернет. 4200 рублей с человека, получилась 21 тысяча рублей. Детям брали в прокат оборудование, ценник бешеный, очереди и в пунктах проката. Ладно, заплатили, но потом пришлось в очереди на подъемник стоять полдня, — рассказал Виктор, правда трассы на курорте «Роза Хутор» он оценил: удобные, для любого уровня подготовки. Дети катались на специальной детской трассе под присмотром инструктора.



В очереди на подъемники люди стоят по полдня Фото: ТГ-канал «Типичный Сочи» Поделиться Поделиться







— Вот очереди смазали весь кайф от поездки. Чай невозможно попить нигде свободно, везде нужно стоять. Добила пробка на обратном пути в Адлер. Мы в ней простояли часа два, дети устали, мы устали. Больше кататься не поедем, и вообще решили поменять уже билет и сегодня улетаем, — говорит Виктор, он отметил, что, судя по сообщениям, город ожидал такое количество народу, но при этом не создал никаких условий для отдыхающих.



— Я бывал на европейских горнолыжных курортах, там пробки и очереди просто исключены. Ты платишь хорошие деньги и получаешь хорошую услугу. Короче, зря я повелся на уговоры жены встречать Новый год в Сочи. Хочу в свою деревню под Екатеринбургом, где у меня баня, а из нее выбегаешь и ныряешь прямо в снег, а вокруг никого нет. Елку прямо во дворе наряжаем. Понял, что лучшего отдыха для меня нет. А тут сплошная слякоть, — говорит Виктор.

Ольгу Новоселову из Ульяновска также возмутили очереди и пробки на горнолыжных курортах Красной Поляны.

— Поехали специально кататься на лыжах, но мы больше простояли в очередях. Представляете, с детьми, во всей этой горнолыжной амуниции. Поняли, что нужно было ехать после праздников, потому что сейчас кататься просто невозможно. Да еще из-за сильных снегопадов время от времени трассы закрывают, — рассказала Ольга, по ее словам, 3–4 января она отказалось от катания, приходится сидеть в гостинице и наслаждаться бассейном, в котором очень много постояльцев.



— Хаммам постоянно занят, в бассейне — куча людей. Жуткий снег в Красной Поляне, никуда не пойдешь. У моря — дождь, ветер и пробки. Короче, тоска. Народ сидит по номерам и пьет. Оказалось, что мы еще должны курортный сбор платить. По 50 рублей с человека в день. Нас четверо — 200 рублей выходит. Мне кажется, это нам еще нужно доплачивать, чтобы мы сюда приезжали, — говорит Ольга.

Что такое курортный сбор



Курортный сбор с 1 января — 50 рублей с человека Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться







С 1 января в Сочи в пять раз увеличили размер курортного сбора, средства которого направляются на благоустройство туристических пространств. Раньше с одного туриста взимали 10 рублей в сутки, теперь — 50 рублей в сутки. Это нужно, чтобы увеличить поступления в бюджет региона, направляемые на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры края. При этом на других курортах Краснодарского края сбор вырос до 30 рублей с человека. Такую несправедливость региональные власти объяснили тем, что в Сочи самый большой номерной фонд, и он забирает себе 40% турпотока. Поэтому испытывает "высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, что вызывает необходимость восстановления курортной инфраструктуры в объемах, превосходящих другие территории".



Предполагается, что курортный сбор пойдет на развитие инфраструктуры Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться







Эксперимент по сбору за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму ввели в 2018 году. Позже в Крыму эксперимент отложили до 1 мая 2021-го , а на Кубани и в Алтайском крае отдыхающих освободили от платы до конца 2020-го из-за начавшейся пандемии коронавируса. Почти за три года эксперимента туристические регионы России собрали 1,1 миллиарда рублей. При этом Крым вообще решил выйти из эксперимента по курортному сбору. Власти посчитали, что прогнозируемые поступления от такого сбора сопоставимы с расходами на его введение. Кроме того, в целях экономии, чтобы не платить курортный сбор, туристы предпочитают теневой сектор аренды жилья.

По информации администрации Сочи, плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Курортный сбор взимается при заселении в объект размещения. Все собранные средства зачисляются в бюджет Краснодарского края и аккумулируется в Фонде развития курортной инфраструктуры. Жители Краснодарского края освобождены от уплаты курортного сбора.



Жители Краснодарского края не платят курортный сбор Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться







Администратор отеля в Адлерском районе Сочи Марина рассказала SOCHI1.RU, что с тех гостей, которые заселились до 1 января 2022 года, взимали по 10 рублей с человека, те, кто заселяется сейчас, платят уже по 50 рублей.

— Люди возмущаются, конечно. Многие вообще ничего про сбор не знают, и мы ставим их перед фактом. Говорят, что в Сочи очень дорого отдыхать, оставляют здесь много денег, да еще и должны содержать городскую инфраструктуру. Очень неприятно, что приходится брать этот сбор нам. Гостиницы ничего за это не имеют, но затраты большие, потому что это специальная касса, отчетность, — говорит администратор гостиницы. - При этом есть такие, которые отказываются платить. Зря они думают, что за отказ им ничего не будет. У гостиниц есть паспортные данные и адрес проживания таких гостей, и они могут обратиться в администрацию, где в отношении неплательщика составят административный протокол, и придется заплатить штраф.



Не все туристы рады курортному сбору Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться







Анна Грицевич

