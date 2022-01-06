Бешеные цены и очереди, дожди, пробки, и за всё это — поборы. Туристы — о встрече Нового года и Рождества в Сочи

Проливные дожди начались на курорте 31 декабря к вечеру, что омрачило встречу Нового года для туристов, которые планировали новогоднюю ночь провести на площадях, где установлены елки, у моря, в Олимпийском парке у поющего фонтана. Синоптики объявили штормовое предупреждение, которое действует уже четвертые сутки. Последующие дни временами дожди прекращались, но дул холодный ветер и при стопроцентной влажности плюсовая температура ощущалась как минусовая. Отдыхающие приуныли и 1 января ринулись в торговые центры. Пришлось простоять в очередях на вход.
— Оказалось, что в плохую погоду в Сочи делать особо нечего. Торговые центры переполнены, спа, бани и сауны забронированы. Везде в общественных помещениях — толпы народу, рестораны работают до 23 часов. Скукота, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU турист из Иркутска Ростислав Ивашов. Прогулки вдоль моря в плохую погоду — не очень приятное занятие, - говорит он. - Поэтому в основном отдыхающие 1 января провели в гостиничных номерах, съемных квартирах, доедая салаты и допивая шампанское. Самые отважные надели на себя все теплые вещи и пошли гулять. Молодая семья из Воронежа, Дарья и Алексей Плаксины с двумя дочерьми, считает, что во всём нужно искать позитив, даже в том, что среди зимы идет дождь, а не снег, и везде — вечнозеленые растения.
— Мы купили дождевики, взяли в аренду самокаты и за несколько дней объездили весь Олимпийский парк и Сириус. Никакой дождь нам не испортил новогоднее настроение. Потому что у нас снег и холодно, а здесь тепло и красиво, — рассказала Дарья. Молодая семья решила отказаться от похода на аттракционы в Сочи Парк, поскольку в среднем на семью из четырех человек выходит 10 тысяч рублей, что для них накладно, да и погода не очень подходит для катания на аттракционах.
«Купишь ски-пасс за 4200 и весь день стоишь в очередях на подъемник»
2 января погода на побережье не улучшилась, зато в горах пошел снег и туристы ринулись на курорты Красной Поляны. «Так себе удовольствие», — говорит Виктор из Екатеринбурга. В начале поездки на горнолыжный курорт возникла проблема с парковками. Несмотря на то что были открыты дополнительные стоянки, места всем не хватило. Припарковаться удалось с большим трудом, говорит Виктор.
— У нас семья из 5 человек, ски-пасс мы купили заранее через интернет. 4200 рублей с человека, получилась 21 тысяча рублей. Детям брали в прокат оборудование, ценник бешеный, очереди и в пунктах проката. Ладно, заплатили, но потом пришлось в очереди на подъемник стоять полдня, — рассказал Виктор, правда трассы на курорте «Роза Хутор» он оценил: удобные, для любого уровня подготовки. Дети катались на специальной детской трассе под присмотром инструктора.
— Вот очереди смазали весь кайф от поездки. Чай невозможно попить нигде свободно, везде нужно стоять. Добила пробка на обратном пути в Адлер. Мы в ней простояли часа два, дети устали, мы устали. Больше кататься не поедем, и вообще решили поменять уже билет и сегодня улетаем, — говорит Виктор, он отметил, что, судя по сообщениям, город ожидал такое количество народу, но при этом не создал никаких условий для отдыхающих.
— Я бывал на европейских горнолыжных курортах, там пробки и очереди просто исключены. Ты платишь хорошие деньги и получаешь хорошую услугу. Короче, зря я повелся на уговоры жены встречать Новый год в Сочи. Хочу в свою деревню под Екатеринбургом, где у меня баня, а из нее выбегаешь и ныряешь прямо в снег, а вокруг никого нет. Елку прямо во дворе наряжаем. Понял, что лучшего отдыха для меня нет. А тут сплошная слякоть, — говорит Виктор.
Ольгу Новоселову из Ульяновска также возмутили очереди и пробки на горнолыжных курортах Красной Поляны.
— Поехали специально кататься на лыжах, но мы больше простояли в очередях. Представляете, с детьми, во всей этой горнолыжной амуниции. Поняли, что нужно было ехать после праздников, потому что сейчас кататься просто невозможно. Да еще из-за сильных снегопадов время от времени трассы закрывают, — рассказала Ольга, по ее словам, 3–4 января она отказалось от катания, приходится сидеть в гостинице и наслаждаться бассейном, в котором очень много постояльцев.
— Хаммам постоянно занят, в бассейне — куча людей. Жуткий снег в Красной Поляне, никуда не пойдешь. У моря — дождь, ветер и пробки. Короче, тоска. Народ сидит по номерам и пьет. Оказалось, что мы еще должны курортный сбор платить. По 50 рублей с человека в день. Нас четверо — 200 рублей выходит. Мне кажется, это нам еще нужно доплачивать, чтобы мы сюда приезжали, — говорит Ольга.
Что такое курортный сбор
С 1 января в Сочи в пять раз увеличили размер курортного сбора, средства которого направляются на благоустройство туристических пространств. Раньше с одного туриста взимали 10 рублей в сутки, теперь — 50 рублей в сутки. Это нужно, чтобы увеличить поступления в бюджет региона, направляемые на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры края. При этом на других курортах Краснодарского края сбор вырос до 30 рублей с человека. Такую несправедливость региональные власти объяснили тем, что в Сочи самый большой номерной фонд, и он забирает себе 40% турпотока. Поэтому испытывает "высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, что вызывает необходимость восстановления курортной инфраструктуры в объемах, превосходящих другие территории".
Эксперимент по сбору за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму ввели в 2018 году. Позже в Крыму эксперимент отложили до 1 мая
По информации администрации Сочи, плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Курортный сбор взимается при заселении в объект размещения. Все собранные средства зачисляются в бюджет Краснодарского края и аккумулируется в Фонде развития курортной инфраструктуры. Жители Краснодарского края освобождены от уплаты курортного сбора.
Администратор отеля в Адлерском районе Сочи Марина рассказала SOCHI1.RU, что с тех гостей, которые заселились до 1 января 2022 года, взимали по 10 рублей с человека, те, кто заселяется сейчас, платят уже по 50 рублей.
— Люди возмущаются, конечно. Многие вообще ничего про сбор не знают, и мы ставим их перед фактом. Говорят, что в Сочи очень дорого отдыхать, оставляют здесь много денег, да еще и должны содержать городскую инфраструктуру. Очень неприятно, что приходится брать этот сбор нам. Гостиницы ничего за это не имеют, но затраты большие, потому что это специальная касса, отчетность, — говорит администратор гостиницы. - При этом есть такие, которые отказываются платить. Зря они думают, что за отказ им ничего не будет. У гостиниц есть паспортные данные и адрес проживания таких гостей, и они могут обратиться в администрацию, где в отношении неплательщика составят административный протокол, и придется заплатить штраф.
Анна Грицевич