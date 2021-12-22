Малые и средние рыбопромышленники могут уйти с рынка в 2023 году

Как сообщает «Коммерсантъ» 22 декабря, АРПП направила отзыв на законопроект Минсельхоза о проведении второго этапа аукционов по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов. Ассоциация выразила опасения, что бенефициарами второго этапа станут крупнейшие рыбопромышленники, которые ранее принимали участие в первом этапе. Среди них Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка, ГК «Норебо» Виталия Орлова и другие компании.

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) предупредили, что малые и средние рыбопромышленные предприятия могут покинуть рынок на втором этапе распределения инвестиционных квот, запланированном на 2023 год. Первый этап остался за крупными игроками. В отрасли опасаются, что ситуация повторится.

У большинства предприятий не хватило ресурса соперничать с ними. Изъятие у таких игроков новых квот еще больше усугубит ситуацию на рынке, считают в объединении.



Ухудшение конкуренции грозит и рынку добычи краба. Как отмечают в АРПП, в 2021 году крабов добывают 62 компании и только 12 из них имеют квоты более 1 тыс. тонн в год. На втором этапе планируется выставлять лоты с квотами не менее 1 тыс. тонн краба, на которые у большинства предприятий не хватит средств.



Всего на втором этапе программы в 2023 году на аукционах планируют распределить 20 % от общего допустимого улова (ОДУ) минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50 % квот на добычу краба и 100 % квот на вылов моллюсков. Ожидается, что на привлеченные инвестиции будет построено 30 рыбопромысловых судов, 35 судов-краболовов и около десяти заводов общей стоимостью в 300 млрд рублей, отмечает издание.

