Причиной пожара на Стачек, где погиб ребёнок, могло стать замыкание проводки

Пожар в Кировском районе Петербурга, при котором погиб трёхлетний мальчик, начался на кухне. Под подозрением электропроводка холодильника.



Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, предварительная причина возгорания, которое накануне произошло на проспекте Стачек, 134, — замыкание электропроводки холодильника на кухне. По данным МЧС, в помещении обгорели четыре квадратных метра.



Трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в одной из комнат. Внешних признаков насилия на теле нет, ребёнок погиб, предположительно, в результате отравления угарным газом. Точную причину установят судмедэксперты.

