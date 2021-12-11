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Рабочий погиб на заводе под Петербургом

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Следственный комитет Ленобласти сообщил о проверке несчастного случая на предприятии в Волховском районе.

«Следственным отделом в Волхове возбуждено уголовное дело по части второй статьи 216 УК — «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщает 11 декабря 47news.

По данным издания погибший работал в фирме «Технострой» на территории АО «Апатит». Директор филиала рассказал журналистам, что сотрудник был приезжим из Киргизии, который жил в России уже 15 лет. Работник был официально трудоустроен, однако недолго работал в Волхове.

По данным следствия, рабочий пострадал во время очистки бункера, где произошел обвал фосфогрунта.

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Комментарии (4)

260965961
Он же семью, наверное, кормил в Киргизии(((
zonnek
Ну если регистрация и патент были, тогда да, несчастный случай. А если не было регистрации и патента, то тогда и случая не было. Человека то де-юро не было. Кто погиб то?
Михаил Петров-Водкин
Так и писать надо, что на заводе погиб киргиз.
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