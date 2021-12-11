Рабочий погиб на заводе под Петербургом

Следственный комитет Ленобласти сообщил о проверке несчастного случая на предприятии в Волховском районе.
«Следственным отделом в Волхове возбуждено уголовное дело по части второй статьи 216 УК — «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщает 11 декабря 47news.
По данным издания погибший работал в фирме «Технострой» на территории АО «Апатит». Директор филиала рассказал журналистам, что сотрудник был приезжим из Киргизии, который жил в России уже 15 лет. Работник был официально трудоустроен, однако недолго работал в Волхове.
По данным следствия, рабочий пострадал во время очистки бункера, где произошел обвал фосфогрунта.