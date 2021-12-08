Можно без церемоний. Что Госдума разрешила полиции

Фото: Огнев Михаил/«Фонтака.ру» Поделиться Поделиться







В законе «О полиции» остается требование о том, что при обращении к гражданину полицейский должен назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. То же самое в случае применения мер, ограничивающих права и свободы человека, — разъяснить ему причину и основания. Однако теперь это можно делать уже после того, как сотрудник пресек обстоятельства, угрожающие ему самому или иным гражданам, пресек преступление или правонарушение — либо закончил преследование. Кроме того, полиция теперь и сама имеет право требовать от обратившегося представиться.



Как и раньше, у полиции есть основания проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Раньше в статье было уточнение: «при наличии данных» о том, что у человека могут быть оружие, боеприпасы, взрывчатые или радиоактивные вещества, наркотики и др. Теперь без данных — просто «если имеются основания полагать». Кроме того, в перечень таких «провоцирующих» вещей обыскиваемого включили «предметы хищения».

Полиция отныне не входит в помещения или на земельные участки — только проникает. Оснований для проникновения становится больше. Теперь в них входит задержание не только подозреваемых в совершении преступления, но также «застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления», скрывающихся с места такого деяния — а также просто лиц, про которых потерпевшие или очевидцы сообщили, что они такое деяние совершили.



В законе появляется новая статья — вскрытие транспортного средства. Полиция имеет право это делать в восьми случаях:

для спасения жизни граждан;



для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, застигнутых на месте, скрывающихся и опять же тех, на кого указали очевидцы или потерпевшие;

для пресечения преступления; для того, чтобы осуществлялось производство по административному правонарушению, если есть основания полагать, что виновник нетрезв;



если есть основания полагать, что в транспортном средстве находятся вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, а спецразрешения нет;

для проверки сообщения об угрозе террористического акта; для установления обстоятельств несчастного случая. Перед вскрытием транспортного средства полицейский называет свою должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию служебное удостоверение, предупреждает о своем намерении, разъясняет причину и основания, а также возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. Но все эти церемонии — только если промедление не создает угрозу чьей-то жизни и здоровью, в том числе самого сотрудника полиции, и если нет необходимости срочно пресечь преступление либо организовать преследование.



О вскрытии транспортного средства не позднее суток сообщают собственнику, если его не было на месте. До тех пор, пока он не появится, полиция отвечает за то, чтобы во вскрытую машину не проникли посторонние.

Статья, касающаяся оцеплений, меняет даже наименование. Теперь полиция может оцеплять и блокировать не «участки местности», а территории, жилые помещения, строения и другие объекты. Расширяется список оснований для этого. В действующей редакции это классический набор: при ликвидации последствий катастроф, аварий, чрезвычайных ситуаций, при проведении карантинных мероприятий, при массовых беспорядках, при розыске беглых преступников, преследовании подозреваемых, а также при проведении контртеррористической операции и проверке сведений об обнаружении взрывчатых либо отравляющих веществ.

Теперь появляются два новых пункта. Первый: при поиске предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, или при наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах готовится либо совершается (совершено) преступление. Второй: «при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, которые не могут быть защищены иным способом».

В границах оцепления происходит следующее: полиция имеет право проводить личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр транспортных средств и перевозимых грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих эти грузы.

В случае отказа гражданина подвергнуться личному осмотру или предоставить для осмотра транспортное средство и перевозимые грузы полиция имеет право не допускать его проход на территорию оцепления или выход из ее пределов. Уточняется пункт о том, что полиция может в исключительных случаях использовать транспортные средства граждан: для погони, для доставки потерпевших в больницу, для пресечения преступлений. Теперь не только использовать, но и останавливать перед этим.

Вероятно, это какое-то бюрократическое действие, но утрачивают силу несколько пунктов, имеющих отношение к самим полицейским. В частности, те, где перечисляются обязанности сотрудников — от знания Конституции до соблюдения законных ограничений и запретов, и их права — от оплаты труда до продвижения по службе.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»