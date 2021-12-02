В центре Петербурга дрались и размахивали ножом. Раненого нашли на Думской

Полиция разбирается в обстоятельствах ночной драки в центре Петербурга. Пострадавший нашёл помощь, свернув с Невского проспекта на Думскую.



Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, 39-летнего жителя Приморья нашли истекающим кровью у Перинных рядов накануне ночью, около двух часов. Бригада скорой увезла его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ножевыми ранениями живота, один из ударов попал в печень.



Пациент был в тяжёлом состоянии и случившееся с ним оставил без подробностей. Полицейские осмотрели место происшествия, нашли нож, которым могли ударить мужчину, и частично восстановили ночные события.

