В центре Петербурга дрались и размахивали ножом. Раненого нашли на Думской

Полиция разбирается в обстоятельствах ночной драки в центре Петербурга. Пострадавший нашёл помощь, свернув с Невского проспекта на Думскую.
Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, 39-летнего жителя Приморья нашли истекающим кровью у Перинных рядов накануне ночью, около двух часов. Бригада скорой увезла его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ножевыми ранениями живота, один из ударов попал в печень.
Пациент был в тяжёлом состоянии и случившееся с ним оставил без подробностей. Полицейские осмотрели место происшествия, нашли нож, которым могли ударить мужчину, и частично восстановили ночные события.
Второго участника в восемь часов вечера 1 декабря остановили на набережной канала Грибоедова, возле станции метро. Задержанным оказался 24-летний житель Воронежской области. Предполагается, что ночь он проводил на Невском проспекте и у дома
Молодого человека доставили в отдел. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.