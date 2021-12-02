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В центре Петербурга дрались и размахивали ножом. Раненого нашли на Думской

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Полиция разбирается в обстоятельствах ночной драки в центре Петербурга. Пострадавший нашёл помощь, свернув с Невского проспекта на Думскую.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, 39-летнего жителя Приморья нашли истекающим кровью у Перинных рядов накануне ночью, около двух часов. Бригада скорой увезла его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ножевыми ранениями живота, один из ударов попал в печень.

Пациент был в тяжёлом состоянии и случившееся с ним оставил без подробностей. Полицейские осмотрели место происшествия, нашли нож, которым могли ударить мужчину, и частично восстановили ночные события.

Второго участника в восемь часов вечера 1 декабря остановили на набережной канала Грибоедова, возле станции метро. Задержанным оказался 24-летний житель Воронежской области. Предполагается, что ночь он проводил на Невском проспекте и у дома № 3 подрался со старшим противником.

Молодого человека доставили в отдел. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии (4)

***_555
Туристы.
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. н.омер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
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