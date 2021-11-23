Задержанный из-за отказа надеть в Пулково маску тренер: Я не раскаиваюсь, я просто отстаивал свои права

Александр Ильин Поделиться Поделиться







Александр Ильин вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой накануне собирались покинуть Петербург, где проходил чемпионат России по плаванию. Но в Пулково случился инцидент. На стойке регистрации их попросили надеть маски. Тренер в ответ потребовал выдать ему респиратор, так как маска, по его словам, не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение. На 23 ноября было назначено заседание. Ильину инкриминируется «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП). Санкция статьи варьируется от штрафа до административного ареста на срок до 15 суток.



Ильин в сопровождении трех полицейских прибыл в Московский районный суд около двух часов дня. Он с готовностью отозвался на просьбу корреспондента «Фонтанки» рассказать, что же произошло накануне в Пулково.

— Соревнования закончились, и мы собирались улететь домой, в Новосибирск, — начал Ильин. — Подошли к стойке регистрации около 12 часов. Отдали паспорта, поставили сумки на ленту, одну сумку Виталины даже успели зарегистрировать. Я поставил свою сумку на ленту, и тут мне говорят: «Наденьте маску, без нее мы вас не зарегистрируем». Я попросил показать документ, который бы подтверждал законность ее требования. Потому что я считаю, что с ее стороны это было самоуправство и превышение служебных полномочий. Я предупредил девушку на стойке регистрации, что она попадает под статью 14.8 Административного кодекса (нарушение иных прав потребителей. — Прим. ред.). Говорю: «Вызывайте полицию». Пришли два сотрудника. Спросили, в чем дело. Я им все объяснил и попросил принять от меня заявление на гражданку, что она отказывается обслуживать, превышает свои полномочия и занимается самоуправством, отказывая мне как потребителю в регистрации. Однако сотрудник полиции проигнорировал мою просьбу. Я еще спросил у него, будет ли он принимать мое заявление. Он отказался и потребовал у меня паспорт. Я спросил: на каком основании? И он мне объяснил, что есть постановление губернатора. Я попросил меня ознакомить с постановлением, так как я не в курсе, я из Новосибирска приехал. И потом, постановление — это не закон. Полицейский на это ответил: «Откройте Интернет и там все прочитайте. А теперь пройдемте. Будем составлять на вас протокол». Я говорю: «На каком основании я задержан? Составьте протокол задержания». На что я услышал: «Вы отказываетесь подчиняться сотрудникам полиции?» — «Нет, я не отказываюсь, я выполняю все требования». Тут они меня взяли за руки и повели очень быстро. А у меня коксартроз четвертой степени тазобедренного сустава: это значит, что сустав разваливается. Пять лет назад мне назначили операцию, но там большая очередь на нее. Живу на уколах, чтобы купировать боль. Говорю полицейским, что сам пойду, потому что мне очень больно. Они решили, что я им сопротивляюсь. Меня повалили, заломали руки, начали душить. У меня началась паника, я стал задыхаться, заорал. Это услышала Виталина и сняла это на видео.



— Связь с Виталиной или кем-то еще была у вас?

— Ее не допустили ко мне. Слышал, что ей тоже шьют статью.

— Да, «Оскорбление представителя власти».

— А ведь она просто услышала, что я ору, и кинулась защищать меня. Спасибо ей за это.

— Вы пришли без адвоката. Он вам не нужен?

— А я просил предоставить мне защиту. Просил перенести рассмотрение дела и составление протоколов, чтобы найти адвоката. Мне было отказано по всем пунктам. Все мои конституционные права были нарушены. У меня даже кроссовки отобрали и в туалет водили в одних носках. Я считаю, что это унижение. И никто не представился. Я 20 лет отслужил в армии, я знаю, что такое служба, что такое честь. Но что сейчас творится — это беспредел. Я буду писать заявления на сотрудников полиции, на оперативного дежурного.

— Почему надеть маску стало для вас такой проблемой?

— Во-первых, я переболел коронавирусом год назад. После болезни у меня появилась сильная одышка. Иногда возникает ощущение, что не хватает воздуха, и начинается паника. Я физически не могу находиться в маске. Плюс у меня хроническая аритмия и повышенное давление. Во-вторых, я всех просил показать мне закон, по которому меня хотели заставить надеть маску. Постановление — это не закон. Хорошо, я согласен: пусть на меня составят протокол об административном нарушении. Я заплачу, для меня это не проблема.



— Вы же понимаете, что сейчас эпидемия и все это делается в целях безопасности вас лично и окружающих.

— Какой безопасности? Я переболел, недавно привился «Спутником», потому что иначе нас на соревнования сейчас не допускают.

— У вас уже были конфликты из-за отказа надевать маску?

— Вот буквально недавно мы были в Казани на этапе Кубка мира. Там те же самые меры введены. Но когда ко мне там подходили, я говорил то же самое: «Покажите мне законное основание». Вопросов ко мне после этого не было. В еде же меня никто не может ограничивать, а может, я стоял и ел или пил, пока оформлял документы. А еще мне обязаны выдать средство индивидуальной защиты. Согласно ГОСТу, самое простейшее средство индивидуальной защиты — это респиратор. А вот эти тряпичные маски — это не средство индивидуальной защиты. И это не я придумал. Это написано в постановлении Мишустина № 417 от 2 апреля 2020 года. А постановление губернатора, хоть мне его так и не дали прочитать, не должно противоречить постановлению премьер-министра. У тех же полицейских, которые меня задержали в аэропорту, маски были приспущены. И только после моего замечания они надели их нормально. Хотя они как раз на службе и носить маски обязаны по закону.



— Вы очень подробно описываете нормативные документы. Вы специально готовились к такой ситуации?

— Когда я служил лейтенантом в Вооруженных силах СССР, старые майоры нам сказали: «Документы нужно изучать». Я запомнил это на всю жизнь и всегда следую этому правилу. У меня на телефоне записаны вообще все статьи и законы по этой теме. Но, к сожалению, телефон у меня забрали, и я не могу защищаться сам.

— Какие ожидания от суда?

— Не знаю. У меня есть право на защиту, и буду просить судью, чтобы заседание перенесли и я смог связаться с адвокатом. А дальше я буду писать заявление уже о беззаконии, которое устроили по отношению ко мне.

Как и планировал, Ильин заявил на заседании, что ему не предоставили возможность связаться с адвокатом и свидетелем — чемпионкой Европы Виталиной Симоновой. И ходатайствовал об их привлечении. Рассмотрев ходатайство Ильина, суд постановил перенести заседание на 25 ноября, предоставив ему два дня на возможность связаться с защитником, который, по его словам, находится в Москве. Тренеру выдали его вещи и отпустили под обязательство о явке.



— Сейчас я планирую встретиться с Виталиной, — заявил тренер уже после решения суда. — У нее зарядки от телефона, банковская карточка и другие мои вещи. Поедем в гостиницу к ней.

— В итоге вы считаете, что все правильно сделали вчера?

— Все правильно. Никаких законов я не нарушал.

— Не раскаиваетесь?

— Ни в коем случае. Сопротивление я не оказывал. А ношение маски — это рекомендательная мера. Когда меня вчера допрашивала женщина, капитан полиции, она спросила: «Вам что, было сложно маску надеть? Надели бы — и были бы уже дома». Но есть закон. Я просто отстаивал свои права, честь и достоинство. Если у нас будет таких людей больше, жизнь в России станет лучше.

Напомним, что у его подопечной — призера чемпионата Европы по плаванию Виталины Симоновой — дела и того хуже. Ей грозит обвинение по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотые медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотые медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионата Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.



P. S. Обязанность носить маски в общественных местах установлена в Петербурге постановлением губернатора № 121 от 13 марта 2020 года в редакции, действующей с 8 ноября. Согласно пункту 2–20, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест, в том числе аэропорта. В данном пункте понятие СИЗ не раскрывается. Но в пункте 2–5.3 говорится, что организации обязаны «обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, гигиенических, в том числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека. Согласно разъяснениям Роспотребнадзора от 20 мая 2020 года, «при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности». Действия хозяйствующих субъектов, направленные на ненасильственное воспрепятствование в доступе гражданам — потребителям без масок, «не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей». При этом граждане, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Согласно постановлению правительства РФ № 417 от 2 апреля 2020 года, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (в Петербурге введен режим повышенной готовности) гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Респираторы и СИЗ в нем не упоминаются. Сообщение СК по СПб: 22 ноября 2021 года находившиеся в аэропорту «Пулково» тренер по плаванию 1958 года рождения и 29-летняя спортсменка намеревались вылететь из Санкт-Петербурга. В связи с нарушением мужчиной, отказавшимся надеть маску, санитарно-эпидемиологических норм администрацией аэропорта были вызваны сотрудники полиции. В ответ на правомерные требования полицейских он оказал им неповиновение, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КОАП РФ, в связи с чем сотрудниками полиции к нему была применена физическая сила. Материалы об административном правонарушении направлены органами внутренних дел для рассмотрения в суд. Наблюдавшая за происходящим спортсменка из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково». В отношении нее следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции. Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

