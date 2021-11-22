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8 декабря — «Лидеры о главном 2021: итоги рынка строительства и ипотеки»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Лидеры о главном 2021: итоги рынка строительства и ипотеки» и приглашает к участию представителей комитетов по строительству СПб и ЛО, застройщиков, представителей банков.

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В 2021 году для строительного рынка продолжались «американские горки»: льготная ипотека дала огромный стимул для продаж в первом полугодии, особенно к июню, когда стало понятно, что в текущем виде программа не будет продлена, затем произошел определенный откат. С другой стороны, этот год сопровождался активным ростом цен на стройматериалы. Внешний фактор в виде эпидемии коронавируса и сложного финансового положения многих покупателей тоже никто не отменял. В итоге год получился неоднозначным, а каким именно — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какая динамика по вводу жилья/объемам продаж наблюдалась в течение 2021 года? Каких результатов вы ожидаете по итогам года?
  • Какие факторы больше всего влияли на строительный рынок?
  • Как менялись цены в течение 2021 года?
  • Какую роль сыграла ипотека в 2021 году для строительного рынка? Как повлияло изменение условий льготной ипотеки с июля 2021 года на продажи?
  • Какие совместные программы предлагают банки и застройщики помимо госпрограмм? Насколько они востребованы?
  • Насколько активно строители в этом году выводили новые проекты на рынок? Изменилась ли как-то политика по выводу объектов и приобретению земли?
  • Как будет развиваться строительный рынок дальше? Какие тенденции сохранятся, каких перемен нужно ждать?

Приглашаются представители комитетов по строительству СПб и ЛО, застройщики, представители банков.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 8 декабря 2021 года

Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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