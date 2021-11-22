8 декабря — «Лидеры о главном 2021: итоги рынка строительства и ипотеки»

В 2021 году для строительного рынка продолжались «американские горки»: льготная ипотека дала огромный стимул для продаж в первом полугодии, особенно к июню, когда стало понятно, что в текущем виде программа не будет продлена, затем произошел определенный откат. С другой стороны, этот год сопровождался активным ростом цен на стройматериалы. Внешний фактор в виде эпидемии коронавируса и сложного финансового положения многих покупателей тоже никто не отменял. В итоге год получился неоднозначным, а каким именно — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая динамика по вводу жилья/объемам продаж наблюдалась в течение 2021 года? Каких результатов вы ожидаете по итогам года?
- Какие факторы больше всего влияли на строительный рынок?
- Как менялись цены в течение 2021 года?
- Какую роль сыграла ипотека в 2021 году для строительного рынка? Как повлияло изменение условий льготной ипотеки с июля 2021 года на продажи?
- Какие совместные программы предлагают банки и застройщики помимо госпрограмм? Насколько они востребованы?
- Насколько активно строители в этом году выводили новые проекты на рынок? Изменилась ли как-то политика по выводу объектов и приобретению земли?
- Как будет развиваться строительный рынок дальше? Какие тенденции сохранятся, каких перемен нужно ждать?
Приглашаются представители комитетов по строительству СПб и ЛО, застройщики, представители банков.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 8 декабря 2021 года
Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru