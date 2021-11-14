Депутаты грузинского парламента ради Саакашвили отказались от еды

Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий 14 ноября начали голодовку. Они требуют госпитализировать бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, передаёт «Интерфакс».
«Мы не можем наблюдать, как власти игнорируют рекомендации врачей по госпитализации в гражданскую мультипрофильную клинику. Уверен, что к нашей объявленной голодовке присоединятся другие депутаты», — заявил депутат от партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе.
По данным РИА Новости, вечером сторонники Саакашвили пришли к зданию грузинского парламента в Тбилиси на акцию в поддержку экс-президента.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.