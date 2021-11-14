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Депутаты грузинского парламента ради Саакашвили отказались от еды

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Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий 14 ноября начали голодовку. Они требуют госпитализировать бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, передаёт «Интерфакс».

«Мы не можем наблюдать, как власти игнорируют рекомендации врачей по госпитализации в гражданскую мультипрофильную клинику. Уверен, что к нашей объявленной голодовке присоединятся другие депутаты», — заявил депутат от партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе.

По данным РИА Новости, вечером сторонники Саакашвили пришли к зданию грузинского парламента в Тбилиси на акцию в поддержку экс-президента.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.

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Комментарии (4)

Igor_VS
Ну понятно Укров гнобят, ибо не покупаются. Особенно Машка. Взял бы ее на работу, чтоб продвигала мои семечки. Голоситиста очень.
А грузинов явно, что купили газом. Михико против. Понимаю.
Piter Russo
А филиал Шарите в Грузии еще же не открыли?
Pilat
Вот ведь мерзавцы.
Могли бы свою еду отдать неимущим.
Пойти в ресторан.
Заказать разных яств.
Пригласить с улицы бомжей и накормить их приговаривая:
-Ложечку за Ми
-Ложечку за Шу
-Ложечку за госдеп и нашу демократию.
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