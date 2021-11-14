Депутаты грузинского парламента ради Саакашвили отказались от еды

Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционных партий 14 ноября начали голодовку. Они требуют госпитализировать бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, передаёт «Интерфакс».



«Мы не можем наблюдать, как власти игнорируют рекомендации врачей по госпитализации в гражданскую мультипрофильную клинику. Уверен, что к нашей объявленной голодовке присоединятся другие депутаты», — заявил депутат от партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе.



По данным РИА Новости, вечером сторонники Саакашвили пришли к зданию грузинского парламента в Тбилиси на акцию в поддержку экс-президента.

