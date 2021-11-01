В Петербурге раздали «Золотые софиты». Лев Додин не остался в долгу перед Достоевским

Вечером 1 ноября в ТЮЗе имени Брянцева наградили лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Лучшим спектаклем большой формы была признана постановка «Братья Карамазовы» Льва Додина (Малый драматический театр — Театр Европы).

«Спасибо Достоевскому, который нас порядком помучил, — сказал режиссер, принимая статуэтку. — Но мы тоже не остались в долгу, и тоже его помучили».

«Золотой софит» за лучшую женскую роль присудили Наталье Парашкиной за роль Мурзавецкой в спектакле «Волки и овцы» (режиссер Анджей Бубень, театр-фестиваль «Балтийский дом»). В номинации «Лучшая мужская роль» победил Иван Трус, исполнивший роль Кислякова в спектакле «Товарищ Кисляков» (режиссер Андрей Калинин, Александринский театр, Новая сцена). Этому же спектаклю досталась еще одна премия — он признан лучшим спектаклем малой формы.



«Золотой софит» за лучшую роль второго плана получил Владимир Богданов (спектакль «Дуэль» Леонида Алимова, Театр имени В. Ф. Комиссаржевской). За сценографию этого же спектакля в номинации «лучшая работа художника» награду получил Анвар Гумаров.

Лучший актерский ансамбль составили артисты спектакля «Сталлоне. Любовь. Корова» (режиссер Кирилл Люкевич), театр «Суббота».

В категории «Негосударственные театры» победа в номинации «Лучшая мужская роль» досталась Ивану Решетняку за роль в трилогии «Одиссея. Документальная трилогия» (режиссер Анатолий Праудин, театр «ЦЕХъ» и театр-фестиваль «Балтийский дом»). Лучшей исполнительницей женской роли признали Юлию Гришаеву в спектакле «Бумерит» (режиссеры Игорь Сергеев, Владимир Кузнецов, «Такой театр»). Лучший актерский ансамбль составили актеры спектакля «Квадрат» (режиссер Дмитрий Крестьянкин, «Плохой театр»).

Победу в номинации «Лучшая работа художника» одержал Антон Батанов за сценографию спектакля «Игроки» (режиссер Виктор Бугаков, театр «ЦЕХъ»). Лучшая работа видеохудожника присуждена Варваре Аникеевой, Валентину Захарову и Евгению Мокрому за работу в спектакле «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х» (Социально-Художественный Театр).



В категории «Музыкальные театры» «лучшим спектаклем в оперном театре» была признана «Снегурочка» Анны Матисон в Мариинском театре. Были награждены художники этого спектакля Александр Орлов и Ирина Чередникова, а также исполнители мужской и женской партий. Но не единолично: Алексей Марков разделил награду с Геворгом Григоряном, отмеченным за выступление в опере «Электра» постановке Юрия Александрова, «Санктъ-Петербургъ Опера». А Ольга Пудова разделила награду также с участницей спектакля «Санктъ-Петербургъ Оперы» — Натальей Воробьевой, но уже в постановке «Я другой такой страны не знаю, где так…» Татьяны Карпачевой и Юрия Александрова.

Лучшим балетным спектаклем большой формы признали постановку Бориса Эйфмана «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (Театр балета под руководством Бориса Эйфмана), его же художника по свету Глеба Фильштинского наградили за световое оформление. Лучшими признали и исполнителей мужской и женской партий в этом балетном спектакле Олега Габышева и Любовь Андрееву.



В номинации «Лучший балетный спектакль малой формы» победила постановка «Русские тупики II» (хореография Максима Петрова, Мариинский театр).

Награды за лучшую женскую и мужскую роль в оперетте и мюзикле получили артисты спектакля «Мисс Сайгон» в постановке Корнелиуса Балтуса (Театр музыкальной комедии) Алия Агадилова и Марат Абдрахимов.

В категории «Театры кукол» триумфатором стал спектакль «Вафельное сердце» режиссера Анны Викторовой (театр «Кукольный формат»): он был признан лучшим в театре кукол, а игравшая в нем Ольга Донец получила приз за лучшую работу актера в театре кукол.

Из режиссеров в кукольном театре лучшей признана Мария Критская за постановку спектакля «Полюс Амундсена» (Большой театр кукол), а лучшим актерским ансамблем — состав спектакля «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» в постановке Светланы Дорожко (Кукольный театр сказки).

Лауреаты «Золотого софита» сезона 2020–2021 гг. были определены тайным голосованием накануне церемонии награждения. Ведущим премии стал артист театра «Суббота» Андрей Гульнев, режиссером церемонии стал Андрей Сидельников.

