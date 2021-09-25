КПРФ устроила несогласованный митинг на Пушкинской площади в центре Москвы. Участие в акции против фальсификаций на выборах приняли около 400 человек, пишет 25 сентября ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — заявили в ведомстве.



Мэрия Москвы ранее не согласовала анонсированный коммунистами митинг, а накануне, 24 сентября, в столичном ГУ МВД предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. По данным ряда СМИ, в тот же вечер силовики в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ.

Акция началась в субботу около 14 часов. Как пишет «Новая газета», полицейские оцепили Пушкинский сквер и с помощью громкоговорителей требовали от собравшихся разойтись.

По данным корреспондента издания, правоохранители включали патриотические песни «Дядя Вова, мы с тобой» и «Россия, вперед!» Олега Газманова, чтобы заглушить выступающих, которые говорили о нарушениях на выборах и несогласии с результатами электронного голосования. В том числе перед собравшимися выступил первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.



По информации РИА Новости, акция завершилась в 16:30. Задержаний, по данным информагентства, не было.



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Как сообщает телеканал «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом), после акции на Пушкинской площади некоторые активисты отправились на Красную площадь. Там полиция задержала одного из митингующих, который шел с красным флагом и выкрикивал лозунги.

