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Почти без задержаний. КПРФ провела митинги против фальсификаций на выборах

В Москве люди собрались на Пушкинской площади. Кто-то пошел к Кремлю, но оказался в руках полиции.

КПРФ устроила несогласованный митинг на Пушкинской площади в центре Москвы. Участие в акции против фальсификаций на выборах приняли около 400 человек, пишет 25 сентября ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — заявили в ведомстве.

Мэрия Москвы ранее не согласовала анонсированный коммунистами митинг, а накануне, 24 сентября, в столичном ГУ МВД предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. По данным ряда СМИ, в тот же вечер силовики в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ.

Акция началась в субботу около 14 часов. Как пишет «Новая газета», полицейские оцепили Пушкинский сквер и с помощью громкоговорителей требовали от собравшихся разойтись.

По данным корреспондента издания, правоохранители включали патриотические песни «Дядя Вова, мы с тобой» и «Россия, вперед!» Олега Газманова, чтобы заглушить выступающих, которые говорили о нарушениях на выборах и несогласии с результатами электронного голосования. В том числе перед собравшимися выступил первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин.

По информации РИА Новости, акция завершилась в 16:30. Задержаний, по данным информагентства, не было.

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Как сообщает телеканал «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом), после акции на Пушкинской площади некоторые активисты отправились на Красную площадь. Там полиция задержала одного из митингующих, который шел с красным флагом и выкрикивал лозунги.

Помимо Москвы, акции КПРФ прошли и в ряде других городов России. В Саратове митинг возглавил кандидат в депутаты Госдумы Николай Бондаренко, в Уфе на акцию у Дворца спорта собрались около 70 человек. А в Екатеринбурге на митинг против фальсификаций выборов пришли 100–150 человек.

ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными».

Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

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Комментарии (2)

Skazochny
какой митинг, когда глава КПРФ поздравляет в это время вождя?)))карманная оппозиция, настоящая распихана по тюрьмам и в бегах...
zlopopik
По фоткам и видео явно больше 400 человек. Но не суть. Все равно это во много раз меньше того, что было на митингах КПРФ в 2011 году. Нет лидера. Алексей сидит. Платошкин осужден. За другими приглядывают. Зюганов уже в возрасте.
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