Юра Борисов и Ингеборга Дапкунайте Фото: предоставлено пресс-службой «Кинотавра» Поделиться Поделиться







На «Кинотавре» появились первые награжденные и наметились лидеры. «Фонтанка» рассказывает о фаворитах и обстановке на сочинском фестивале, где проходит много российских премьер.



Ира Горбачева Фото: предоставлено пресс-службой «Кинотавра» Поделиться Поделиться







«Кинотавр» под номером «32» упорно сопровождают дожди, солнце выглядывает редко — да и не до него теперь: фестиваль во времена пандемии уже второй год именует себя исключительно «деловым форумом». Атмосфера, действительно, предельно сосредоточенная: фильмы идут один за другим до самого позднего вечера. Перед тем, как пропустить в зал, охранники по пять раз в день измеряют температуру, следят, чтобы все были в масках. Пляжных ночных тусовок для большого числа приглашенных почти не стало. Разве что выступление на морском берегу новоиспеченной певицы Иры Горбачёвой (как киноактриса она Ирина, как будущая звезда эстрады — Ира) напомнило прежнее веселье. С той лишь разницей, что нынешняя вечеринка по случаю завершения конкурса короткого метра собрала в несколько раз меньше людей, чем бывало прежде. Да и вообще, фестиваль уже не такой многолюдный и шумный, каким его помнят старожилы.

Гран-при в коротком метре «отхватила» комедия Антона Елисеева «Хорошая девочка Лида». Антон родом из Владивостока, драматургии и режиссуре учился в Екатеринбурге у Николая Коляды. Благодарил со сцены учителя за полученный от него «волшебный пендель», за то, что заставил делать своё кино, ничего не бояться и не откладывать на потом. Дипломы за короткометражки заслужили Настя Коркия («Почти весна») и Соня Райзман («Герой»). Жюри под руководством Ингеборги Дапкунайте отыскало лучших среди скучных подражаний и заунывных «приветов» от конкурсантов великим режиссёрам — Балабанову, Сокурову, Муратовой и далее — везде.



Фото: предоставлено пресс-службой «Кинотавра» Поделиться Поделиться







В игровом конкурсе в лидеры пока что выходят «Нуучча» Владимира Мункуева, «Медея» Александра Зельдовича и «На близком расстоянии» Григория Добрыгина. Овации большого числа фанатов заслужила отчаянно трешовая, по-тарантиновски кровавая комедия «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова.

У Григория Добрыгина одинокая женщина-врач средних лет, до маниакальности педантичная чистюля Инга (Ксения Раппопорт) спонтанно и необъяснимо для себя самой поселяет в своём безукоризненном, сверкающем идеальным порядком доме молоденького казаха — доставщика еды, потерявшего сознание на пороге ее квартиры. Тема коронавируса и сближения-отталкивания разнонаправленных людей, отличающихся статусом, достатком и происхождением, тут явлена в полный рост. Стильное, современное, умное кино.



Ксению зрители увидели и во внеконкурсной драме Владимира Битокова «Мама, я дома», показанной недавно в Венеции. Интересно, что две яркие звезды нашего кино, красивые и цветущие 47-летние Ксения Раппопорт у Битокова и Анна Михалкова в «Оторви и выбрось», отважно и охотно сыграли бабушек. Правда, таких, которым палец в рот не клади, на них вся ответственность за родных, они сами решают, как жить и как действовать, в случае чего готовы и за оружие взяться.

Александр Зельдович мифическую Медею внедрил в современность — оказалось, что древнегреческий миф способен существовать где угодно и сегодня, поражая воображение неотвратимостью, инфернальной непознаваемостью причин и следствий трагедии. Камера его постоянного оператора Александра Ильховского творит чудеса на уровне шедевров мирового экрана. Актерские работы Тинатин Далакишвили и Евгения Цыганова близки к совершенству.

«Нуучча» Владимира Мункуева, бурята по происхождению, живущего в Якутии, сделана по произведениям поляка Вацлава Серошевского, писателя, ученого-этнографа, знатока Якутии, жившего в XIX веке. Его произведениями серьезно увлекался ещё Алексей Балабанов, мотивы книг Серошевского есть у него в нескольких фильмах. «Нуучча» завораживает этнографическими подробностями, выразительными деталями старинного быта Якутии и ничуть не устаревшей историей о человеке, который, как точно сформулировал Борис Хлебников, один из продюсеров фильма, «проник в чужую семью и начал эту семью присваивать себе». Многозначная и актуальная тема.



Эти фильмы уже «отпремьерились», многие участники разъезжаются. Но очень может быть, что кто-то из них вернётся за призом — если таково будет решение жюри под председательством Чулпан Хаматовой. Ведь конкурсантов приглашают за счёт «Кинотавра» всего на три дня: приехали, показали своё кино, дали пресс-конференцию, уехали — как это принято на больших международных фестивалях. Пусть даже «Кинотавр», как известно, представляет кино только наше, отечественное, деловой ритм обязывает экономить и помнить прежде всего о задачах.

Авторы конкурсных картин отмечают свои показы в узком кругу участников съёмочных групп. В зале — только профессионалы киноиндустрии, немногочисленные журналисты, именитые гости. Перерывы между показами короткие, их хватает только на чашку кофе или чая, благо известная видеоплатформа-спонсор обеспечивает этими напитками прямо на площадке перед входом в Зимний театр.



Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: предоставлено пресс-службой «Кинотавра» Поделиться Поделиться







Программе непремьерного «Кино на площади», организованной для жителей и отдыхающих в Сочи, не слишком повезло: почти каждый раз зрителей пытается разогнать затяжной осенний дождь.



Зато посмотреть вживую на артистов во время их прохода к Зимнему театру приходят в любую погоду. Узнаваемой на улицах звездой уже совершенно точно стал Юра Борисов, член жюри короткого метра, сыгравший в «Мама, я дома», а также в конкурсной «Герде» Наташи Кудряшовой, отмеченной призами МКФ в Локарно.

В конкурсе ещё несколько многообещающих фильмов — «Общага», дебют в режиссуре известного кинооператора Романа Васьянова, «Подельники», дебют в игровом кино режиссёра-документалиста Евгения Григорьева, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, вернувшегося с этой работой из коммерческого в авторский кинематограф, и «Портрет незнакомки» Сергея Осипьяна, где во всех ролях актеры московского Театра «Мастерская Петра Фоменко».

Имена призеров 32-го «Кинотавра» станут известны 25 сентября.

Ольга Галицкая, из Сочи, специально для «Фонтанки.ру»

