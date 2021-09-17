«Перед вами то, что никто не видел 100 лет!» Музей Достоевского обновился к юбилею писателя

17 сентября в Музее Достоевского заработала новая постоянная выставка. В соседнем с мемориальной квартирой писателя помещении теперь экспонируются дневники, письма, фотографии и другие предметы, относящиеся его к жизни и творчеству. Материалы собирали три года, музею Достоевского помогали Музей истории Санкт-Петербурга, Пушкинский дом, Петрозаводский университет и другие музеи, архивы и библиотеки. Это четвертая постоянная экспозиция музея за полвека его существования.

Пространство

Целый год литературная экспозиция музея Достоевского была закрыта на реконструкцию. 17 сентября она заработала в новом облике. Вместо темных стен в точечной подсветке посетителей встречают светлые залы в традиционных петербургских серо-синих оттенках.



Пространство разделено на секторы, каждый посвящен одному из главных романов писателя — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», — а отдельный — публицистике писателя. Общая площадь экспозиции — 130 квадратных метров. Современные дизайнерские решения дополняются авторской живописью художника Михаила Бычкова. Самым сложным, рассказывает дизайнер выставки Аркадий Опочанский, было разместить в таком ограниченном пространстве огромное количество материалов по Достоевскому.

Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







Сектор каждого романа до предела, от пола до потолка, заполнен музейными материалами. В нишах за стеклом — выдержки из дневников писателя, рабочие заметки, письма, в которых он обсуждает работу над романом, фотографии времени создания романа и другие предметы. На стенах — цитаты и рисунки.

Впервые в музее Достоевского экспозиция рассказывает о неосуществленном замысле писателя в 1860–70-х годах — романе «Житие великого грешника». Один из исследователей назвал этот роман «творческим лоном», из которого вышли последующие романы писателя: «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».

Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







Также впервые в музее экспонируется публицистика Достоевского. На выставке можно узнать, как беспокоила писателя проблема молодежных самоубийств, почему он увлекался спиритизмом и что думал о восточном вопросе. «Константинополь должен быть наш» — вынесена на стену цитата из дневника писателя.

Интерактивная часть экспозиции — карта «Петербург Достоевского», она включает более 100 адресов, связанных с писателем. Это дома, где жил сам Достоевский и герои его произведений, адреса судьбоносных встреч и знакомств, редакции и издательства и просто любимые места писателя. На карту нанесены маршруты героев Достоевского, их путь по ходу действия произведений: маршрут Двойника, маршруты Раскольникова, маршрут Нелли из «Униженных и оскорбленных» и пути других героев.



Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться







Шедевры и «пустячки»

Один из авторов выставки, замдиректора музея Борис Тихомиров («Ведущий специалист по Достоевскому нашей страны!» — со значением кивает женщина рядом) с гордостью подводит гостей вернисажа к сектору романа «Бесы».



«Перед вами то, что никто не видел 100 лет!», — торжественно показывает специалист на маленькую книжечку за стеклом, раскрытую на развороте и заполненную непонятным текстом на латинице. — Это знаменитый зашифрованный «Катехизис революционера» Сергея Нечаева, который является прототипом одного из главных героев «Бесов» Петруши Верховенского. Был только один экземпляр «Катехизиса» в следственном деле, 32 странички, размер 6,5 на 8, который сгорел в 1917 году, во время погромов. Оригинала нет! Наш художник-муляжист восстановил его по фотографиям».

Дав посетителям минуту, чтобы справиться с восхищением, Тихомиров увлеченно продолжает, показывая на листы с рукописным текстом: «А вот это уже так, «пустячки». Это глава «У Тихона» из романа «Бесы», которая не вошла в окончательную версию произведения». Этой главой должна была начинаться третья часть романа, но по цензурным соображениям издатели не стали включать главу с описанием изнасилования девочки Ставрогиным.

«Написана рукой Анны Григорьевны Достоевской, — почтительно говорит Борис Тихомиров и показывает на черно-белый портрет жены Достоевского, — Здесь она беременна первой дочерью Соней, это даже немножко видно на фотографии».



«А это — копия?», — спрашивают организатора выставки гости.

«Это лучше, чем копия!, — волнуясь, восклицает Тихомиров, — Вы знаете, какой у нас копиист работал? Гениальный! Он скопировал автографы с мельчайшими завитушками, со всеми деталями! Поймите, автографы великих хранятся в архивах за семью печатями, и вот так открыто национальное достояние нельзя вывешивать. Поэтому у музейщиков есть свои приемы, чтобы люди увидели все эти шедевры».

Он стремительно перемещается в противоположный конец экспозиции, в сектор, посвященный революционному периоду жизни Достоевского.

«А вот — список, который составлен в Третьем отделении Канцелярии его Величества, куда привезли петрашевцев 23 декабря 1849 года. Ночью их отправили в Петропавловскую крепость. Комендант крепости Набоков принимает их лично и напротив каждого ставит крест: «Прибыл. Прибыл. Прибыл». И ставит номер камеры Алексеевского равелина. По списку мы видим, что Достоевского направляют в камеру номер 9. И вот — собственноручные показания Достоевского на допросе…».



Pro et contra

Идея выставки выражена во фразе «Pro et contra» — и, по замыслу организаторов, передает борьбу писателя с внешними испытаниями и внутренними противоречиями. В противоположных концах зала, друг напротив друга, находятся «смысловые полюса» экспозиции: с одной стороны — стенд, посвященный молодому Достоевскому — революционно настроенному члену кружка «петрашевцев», — и, с другой стороны, Достоевскому времени написания «Бесов» — зрелому, воцерковленному, ужаснувшемуся идеям революции.



Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться





