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Сотрудников «Магнита» под Астраханью обвинили в отравлении собак. Бьющиеся в конвульсиях животные попали на видео

Сотрудников магазина «Магнит» под Астраханью обвинили в отравлении собак

В городе Нариманов Астраханской области несколько собак бились в конвульсиях в магазине торговой сети «Магнит» на глазах покупателей. Сотрудников супермаркета обвинили в их отравлении.

Видеозапись, на которой запечатлены страдания хвостатых, в своем Instagram-аккаунте 16 сентября опубликовала зоозащитница с сетевым именем vassilisapremudraya. На кадрах видно, как умирающие животные лежат на полу. Неизвестный оттаскивает их к тележке для продуктов, кладет внутрь и увозит.

instagram.com/vassilisapremudraya

В пресс-службе «Магнита» отметили, что компания выступает за гуманное отношение к животным и не причастна к преступлению.

«Сотрудники компании имеют четкие инструкции о том, как вести себя, если в магазине оказались безнадзорные животные. Мы разделяем обеспокоенность жителей судьбой собак, попавших на видео, и сообщаем, что работники розничной сети не совершали противоправных действий в отношении этих животных», — гласит запись в официальном аккаунте торговой сети в Facebook.

По словам представителей «Магнита», на разошедшейся в социальных сетях видеозаписи запечатлен не работник магазина, а обыкновенный покупатель. Он якобы по собственной инициативе стал убирать животных в тележку, которую самостоятельно взял на улице в зоне выгрузки.

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