В городе Нариманов Астраханской области несколько собак бились в конвульсиях в магазине торговой сети «Магнит» на глазах покупателей. Сотрудников супермаркета обвинили в их отравлении.



Видеозапись, на которой запечатлены страдания хвостатых, в своем Instagram-аккаунте 16 сентября опубликовала зоозащитница с сетевым именем vassilisapremudraya. На кадрах видно, как умирающие животные лежат на полу. Неизвестный оттаскивает их к тележке для продуктов, кладет внутрь и увозит.

