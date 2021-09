«Нет иноагентов, есть журналисты». Российские СМИ запустили акцию солидарности

В Международный день солидарности журналистов, 8 сентября, несколько десятков российских СМИ запустили акцию в поддержку коллег, внесённых Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». Они опубликовали обращения к читателям и специальные баннеры.



В акции солидарности под общим слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты» участвуют более 40 изданий и журналистских проектов, среди которых «Новая газета», «Дождь»*, «Медуза»*, «Важные истории»*, «Холод», «Медиазона», The Bell, «7х7», Znak.com, «Кавказский узел», «ОВД-Инфо», The Village, Wonderzine, Sota.Vision, It’s My City, Republic, «Бумага», «Тайга.инфо», DOXA, «Псковская губерния», «Черновик», Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и другие.