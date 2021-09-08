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«Нет иноагентов, есть журналисты». Российские СМИ запустили акцию солидарности

В акции солидарности журналистов 8 сентября участвуют более 40 СМИ

В Международный день солидарности журналистов, 8 сентября, несколько десятков российских СМИ запустили акцию в поддержку коллег, внесённых Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов». Они опубликовали обращения к читателям и специальные баннеры.

В акции солидарности под общим слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты» участвуют более 40 изданий и журналистских проектов, среди которых «Новая газета», «Дождь»*, «Медуза»*, «Важные истории»*, «Холод», «Медиазона», The Bell, «7х7», Znak.com, «Кавказский узел», «ОВД-Инфо», The Village, Wonderzine, Sota.Vision, It’s My City, Republic, «Бумага», «Тайга.инфо», DOXA, «Псковская губерния», «Черновик», Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и другие.

Издания также призвали своих читателей подписывать сообщения в соцсетях плашкой «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено человеком, выполняющим функции человека».

По состоянию на 8 сентября в списке «иностранных агентов», который ведёт Минюст, значатся 47 человек и организаций. Примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года.

* СМИ и физлица, признанные Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента.

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Комментарии (1)

Догоним Северную Корею
Раша тудей в США верещит когда хочет, журнал национал интерест, каждый день пропаганду кремля пишет и издаётся в США, а его главный редактор Дмитрий Саймс ведёт передачу на первом канале🤣🤣🤣 и не кто их не закрывает, зато русские которые не кого не боятся, всё закрывают, точнее не русские а наше самоизбранное правительство всего боится, в США чего хочешь печатайте, всем пофиг
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