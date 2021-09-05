В Госдуме беспокоятся о судьбе нескольких россиян в Гвинее

В Гвинее с её нестабильной политической ситуацией находятся российские технические специалисты, их судьба неизвестна, сообщил 5 сентября РИА новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.
«Я намерен обратиться в Министерство иностранных дел РФ с просьбой в срочном порядке организовать зелёный коридор и вытащить наших соотечественников до того, как они станут заложниками нестабильной ситуации в этой стране», — заявил Белик. Он имеет в виду около десяти россиян, среди которых жители Крыма.
«Когда в стране происходит переворот, то в ней ситуация непросто нестабильна, а по-настоящему опасная. Как себя поведут мятежники прогнозировать сложно, поэтому мы должны обезопасить своих граждан от любых потенциальных угроз», — считает депутат.
СМИ 5 сентября сообщили о выстрелах в столице Конакри. По данным издания Jeune Afrique, за попыткой «путча» стоят представители группы сил спецназначения, они вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Во главе мятежников — полковник Мамади Думбуя, служивший прежде во французском Иностранном легионе. Guinee News написали, что мятежники задержали президента Альфу Конде, а их лидер заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По другой информации, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию. Посольство РФ в Гвинее попросило россиян не выходить из дома.