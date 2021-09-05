FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +15
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

В Госдуме беспокоятся о судьбе нескольких россиян в Гвинее

В Гвинее с её нестабильной политической ситуацией находятся российские технические специалисты, их судьба неизвестна, сообщил 5 сентября РИА новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

«Я намерен обратиться в Министерство иностранных дел РФ с просьбой в срочном порядке организовать зелёный коридор и вытащить наших соотечественников до того, как они станут заложниками нестабильной ситуации в этой стране», — заявил Белик. Он имеет в виду около десяти россиян, среди которых жители Крыма.

«Когда в стране происходит переворот, то в ней ситуация непросто нестабильна, а по-настоящему опасная. Как себя поведут мятежники прогнозировать сложно, поэтому мы должны обезопасить своих граждан от любых потенциальных угроз», — считает депутат.

СМИ 5 сентября сообщили о выстрелах в столице Конакри. По данным издания Jeune Afrique, за попыткой «путча» стоят представители группы сил спецназначения, они вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Во главе мятежников — полковник Мамади Думбуя, служивший прежде во французском Иностранном легионе. Guinee News написали, что мятежники задержали президента Альфу Конде, а их лидер заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По другой информации, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию. Посольство РФ в Гвинее попросило россиян не выходить из дома.

В 2019 году, как писал Bloomberg, администрацию президента Гвинеи консультировал Виктор Бояркин, экс-дипломат и бывший руководитель службы безопасности UC Rusal. Журналисты сообщили, что Бояркин должен был помочь Конде продлить его нахождение у власти. Сам бывший дипломат отрицал, что был советником президента Гвинеи. За связи с Олегом Дерипаской, основателем компании «РУСАЛ», которая, по данным СМИ, еще в 2018 году начала добычу бокситов на гигантском месторождении в Гвинее, Бояркина включили в санкционные списки США.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
несколько шугалеев в Гвинее
michailPotapov
Зато в Гвинее Барановирус не обнаружен
Владислав Гольянов
Всё о народе думают)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний