В Госдуме беспокоятся о судьбе нескольких россиян в Гвинее

В Гвинее с её нестабильной политической ситуацией находятся российские технические специалисты, их судьба неизвестна, сообщил 5 сентября РИА новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.



«Я намерен обратиться в Министерство иностранных дел РФ с просьбой в срочном порядке организовать зелёный коридор и вытащить наших соотечественников до того, как они станут заложниками нестабильной ситуации в этой стране», — заявил Белик. Он имеет в виду около десяти россиян, среди которых жители Крыма.



«Когда в стране происходит переворот, то в ней ситуация непросто нестабильна, а по-настоящему опасная. Как себя поведут мятежники прогнозировать сложно, поэтому мы должны обезопасить своих граждан от любых потенциальных угроз», — считает депутат.

