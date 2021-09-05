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В Гвинее устроили попытку госпереворота, от стрельбы пострадали гражданские

В столице Гвинеи городе Конакри состоялась попытка государственного переворота. Об этом 5 сентября сообщает журнал Jeune Afrique.

По данным издания, за попытку отвечал глава группы сил спецназа полковник Мамади Думбуя. Возле президентского дворца, где находится 83-летний глава государства Альфа Конде, устроили стрельбу.

Двое мирных жителей получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на троих очевидцев. Агентство добавило, что единственный мост, который соединяет материк с районом Калум, где расположена резиденция президента, сейчас перекрыт солдатами.

По данным источника РИА Новости, лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.

Альфа Конде возглавляет Гвинею с конца 2010 года. Его переизбрали на новый срок в 2020 году — президент набрал больше 59% голосов.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Неадекватные кхакиято эти гвинейцы. Не то что талибы**!
Владислав Гольянов
Теперь пропагандисты Кремля будут еще спрашивать: а вы хотите как в Гвинее?
Михаил Петров-Водкин
старенький совсем. наш дед его пересидит, хотя и стартовал на 10 лет раньше
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