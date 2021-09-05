В столице Гвинеи городе Конакри состоялась попытка государственного переворота. Об этом 5 сентября сообщает журнал Jeune Afrique.
По данным издания, за попытку отвечал глава группы сил спецназа полковник Мамади Думбуя. Возле президентского дворца, где находится 83-летний глава государства Альфа Конде, устроили стрельбу.
#BREAKING Heavy gunfire in #Guinea capital, near the Presidential palace, the situation is unclear pic.twitter.com/SLch3B7an2— Guy Elster (@guyelster) September 5, 2021
Двое мирных жителей получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на троих очевидцев. Агентство добавило, что единственный мост, который соединяет материк с районом Калум, где расположена резиденция президента, сейчас перекрыт солдатами.
По данным источника РИА Новости, лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже.
Альфа Конде возглавляет Гвинею с конца 2010 года. Его переизбрали на новый срок в 2020 году — президент набрал больше 59% голосов.