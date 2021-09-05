Посольство РФ в Гвинее, где военные арестовали президента, просит россиян не выходить из дома

Посольство Российской Федерации в Гвинейской Республике, где происходит попытка военного переворота, обратилось к россиянам с просьбой не покидать место проживания. Об этом сообщается 5 сентября на официальной странице ведомства в Facebook.
«В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице — городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания», — сообщает посольство.
Как передает гвинейский новостной портал Guineenews, президент страны Альфа Конде арестован военными, как и другие «высокопоставленные лица режима».
В 2019 году, как писал Bloomberg, администрацию президента Гвинеи консультировал Виктор Бояркин, экс-дипломат и бывший руководитель службы безопасности UC Rusal. Журналисты сообщили, что Бояркин должен был помочь Конде продлить его нахождение у власти. Сам бывший дипломат отрицал, что был советником президента Гвинеи. За связи с Олегом Дерипаской, основателем компании «РУСАЛ», которая, по данным СМИ, еще в 2018 году начала добычу бокситов на гигантском месторождении в Гвинее, Бояркина включили в санкционные списки США.
В рамках ПМЭФ-2021, как писала «Фонтанка», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникацией «МойОфис» подписал протокол о намерениях с правительством Гвинейской Республики о поставке 300 тысяч образовательных лицензий для нужд всех школ страны в течение 10 лет.