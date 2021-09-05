Посольство РФ в Гвинее, где военные арестовали президента, просит россиян не выходить из дома

Посольство Российской Федерации в Гвинейской Республике, где происходит попытка военного переворота, обратилось к россиянам с просьбой не покидать место проживания. Об этом сообщается 5 сентября на официальной странице ведомства в Facebook.

«В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице — городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания», — сообщает посольство.



Как передает гвинейский новостной портал Guineenews, президент страны Альфа Конде арестован военными, как и другие «высокопоставленные лица режима».

