Все школы Гвинейской Республики получат российское программное обеспечение

Российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникацией «МойОфис» подписал протокол о намерениях с правительством Гвинейской Республики о поставке 300 тысяч образовательных лицензий для нужд всех школ страны в течение 10 лет. Об этом «Фонтанке» во время ПМЭФ-2021 сообщил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис».

Правительство Гвинейской Республики реализует национальный проект в сфере образования по интеграции информационных технологий в школьном обучении. По условиям соглашения компания Carousel Finance SA в течение 10 лет бесплатно передаст образовательным учреждениям 300 тысяч лицензий российского офисного ПО «МойОфис Образование».

