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Все школы Гвинейской Республики получат российское программное обеспечение

Российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникацией «МойОфис» подписал протокол о намерениях с правительством Гвинейской Республики о поставке 300 тысяч образовательных лицензий для нужд всех школ страны в течение 10 лет. Об этом «Фонтанке» во время ПМЭФ-2021 сообщил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис».

Правительство Гвинейской Республики реализует национальный проект в сфере образования по интеграции информационных технологий в школьном обучении. По условиям соглашения компания Carousel Finance SA в течение 10 лет бесплатно передаст образовательным учреждениям 300 тысяч лицензий российского офисного ПО «МойОфис Образование».

«В школах страны постепенно появляются новые компьютеры, в ближайшее десятилетие мы полностью обновим парк техники в школах, — заявил Альфа Амаду Бано Барри (Alpha Amadou Bano Barry), министр национального образования и грамотности Гвинейской Республики. — Параллельно с этим мы обновляем школьную программу и формируем единый стандарт образования для всех учебных заведений Гвинеи. Для нас важно, чтобы программные продукты работали на всех школьных компьютерах и мобильных устройствах, поэтому мы с особой тщательностью выбираем существующие решения».

«Гвинея — одна из немногих стран в Африке, где, по данным Всемирного банка, более 91% детей получают школьное образование, — заявил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис». — При этом население страны стабильно растет с каждым годом, сегодня в стране проживает более 13 млн человек. Правительство Гвинеи заинтересовано в предоставлении гражданам качественного образования и прикладывает большие усилия по улучшению его доступности, обеспечению школ современными технологиями».

Помимо сотрудничества с Гвинейской Республикой «МойОфис» расширяет сотрудничество с Республикой Бурунди. Партнер по дистрибуции «МойОфис» в странах Африки компания Independence.digital и бурундийская IT-компания, интегратор INGO Tech s.a.r.l. заключили договор, в рамках которого будут поставлены лицензии российского офисного ПО на сумму около 220 млн рублей ($3 млн).

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Комментарии (1)

Suricata
Жесть, это нужно расценивать как диверсию и намерение уничтожить Гвинею.
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