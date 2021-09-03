27 сентября — круглый стол «Загородный дом. Тренды 2021 года»

По итогам первого полугодия 2021 года в Петербурге и Ленобласти было реализовано почти 6 тыс. лотов различных видов загородной недвижимости: от участков без подряда до готовых коттеджей в поселках, подсчитали в КЦ «Петербургская недвижимость». Начиная со второго квартала 2020 года, каждые три месяца, совершалось не менее 3 тысяч сделок, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.



В стремлении приобрести дом, многие люди впервые сталкиваются с загородным домостроением и не всегда понимают, с чего начать, какие дома лучше строить, сколько это стоит.

