27 сентября — круглый стол «Загородный дом. Тренды 2021 года»

По итогам первого полугодия 2021 года в Петербурге и Ленобласти было реализовано почти 6 тыс. лотов различных видов загородной недвижимости: от участков без подряда до готовых коттеджей в поселках, подсчитали в КЦ «Петербургская недвижимость». Начиная со второго квартала 2020 года, каждые три месяца, совершалось не менее 3 тысяч сделок, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.
В стремлении приобрести дом, многие люди впервые сталкиваются с загородным домостроением и не всегда понимают, с чего начать, какие дома лучше строить, сколько это стоит.
Предварительные вопросы для обсуждения:
- Ситуация на рынке. Где сейчас активно строятся загородные дома? Где уже имеется подходящая инфраструктура для жизни, а где не стоит приобретать участок?
- Как правильно выбрать строительную компанию для загородного дома?
- Какие технологии строительства загородных домов сейчас наиболее популярны? Какие из них дешевле/дороже?
- Современный загородный дом: что включает в себя сегодня? Что должно быть в нем обязательно? Каковы запросы покупателей?
- Ландшафт участка загородного дома: грядки и теплицы или газоны и деревья?
Онлайн-конференция пройдет 27 сентября 2021 года в ZOOM.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru