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27 сентября — круглый стол «Загородный дом. Тренды 2021 года»

Городской портал «Фонтанка.ру» для участия в онлайн-конференции о трендах в загородном строительстве приглашает представителей девелоперов и строительных компаний, работающих на загородном рынке, производителей строительных материалов, мебели, оборудования, инженерии для загородных домов, ландшафтных дизайнеров и других экспертов по теме.

Фото: pixabay.com
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По итогам первого полугодия 2021 года в Петербурге и Ленобласти было реализовано почти 6 тыс. лотов различных видов загородной недвижимости: от участков без подряда до готовых коттеджей в поселках, подсчитали в КЦ «Петербургская недвижимость». Начиная со второго квартала 2020 года, каждые три месяца, совершалось не менее 3 тысяч сделок, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

В стремлении приобрести дом, многие люди впервые сталкиваются с загородным домостроением и не всегда понимают, с чего начать, какие дома лучше строить, сколько это стоит.

Предварительные вопросы для обсуждения:

  • Ситуация на рынке. Где сейчас активно строятся загородные дома? Где уже имеется подходящая инфраструктура для жизни, а где не стоит приобретать участок?
  • Как правильно выбрать строительную компанию для загородного дома?
  • Какие технологии строительства загородных домов сейчас наиболее популярны? Какие из них дешевле/дороже?
  • Современный загородный дом: что включает в себя сегодня? Что должно быть в нем обязательно? Каковы запросы покупателей?
  • Ландшафт участка загородного дома: грядки и теплицы или газоны и деревья?

Онлайн-конференция пройдет 27 сентября 2021 года в ZOOM.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

Фото: pixabay.com

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