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Трехлетнюю девочку забыли родители в детском саду Колпино. К утру их так и не нашли

Родителей трехлетней девочки, забытой в детском саду, ищут в Колпино

В детскую больницу поместили ребенка, которого родители забыли в детском саду.

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне около половины восьмого вечера в полицию обратилась воспитательница детского сада в поселке Понтонный. Она сообщила, что за трехлетней воспитанницей не пришли родители и на телефонные звонки они не отвечают.

Малышку увезли в детскую городскую больницу № 22. Там её оформили как ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Семья у девочки полная — 36-летняя мама и 25-летний папа. Несмотря на то, что в органах ПДН семья на учете не состоит, и мужчина, и женщина известны сотрудникам полиции. Женщина не судима, но летом прошлого года привлекалась за мелкое хулиганство. У отца — приводы за кражу и угрозу убийством, а также многочисленные протоколы за мелкое хулиганство.

По данным «Фонтанки», до утра 3 сентября вестей от них ни в саду, ни в полиции не получали.

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Комментарии (10)

dragvs
А разве эта семья не состоит на учете у соц. служб?
VF812
теперь по правилам особо одаренных пишут в КолпинЕ((
dedmoroz_5e4d8827384c2
проспятся, вспомнят
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