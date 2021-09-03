Трехлетнюю девочку забыли родители в детском саду Колпино. К утру их так и не нашли

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне около половины восьмого вечера в полицию обратилась воспитательница детского сада в поселке Понтонный. Она сообщила, что за трехлетней воспитанницей не пришли родители и на телефонные звонки они не отвечают.



Малышку увезли в детскую городскую больницу № 22. Там её оформили как ребенка, оставшегося без попечения родителей.



Семья у девочки полная — 36-летняя мама и 25-летний папа. Несмотря на то, что в органах ПДН семья на учете не состоит, и мужчина, и женщина известны сотрудникам полиции. Женщина не судима, но летом прошлого года привлекалась за мелкое хулиганство. У отца — приводы за кражу и угрозу убийством, а также многочисленные протоколы за мелкое хулиганство.

