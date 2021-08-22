Жители Коломны научат дружить с соседями

Минувшей весной жители-энтузиасты Коломны создали неформальное объединение «Добрососедство» — и Коломна стала меняться. 30 августа расскажут, как это было у них, и как может получиться у жителей других районов. Бесплатно, 18+

С весны прошло всего ничего, а у «коломенских» уже сотни посаженных деревьев, засеянные газоны и 1,5 тонны собранного вторсырья. Скидываются деньгами на реставрацию местной достопримечательности «Венеры Коломенской» ; гордятся тем, что в районе Коломны когда-то возникли первые в России женские курсы и первая поликлиника, принимавшая круглосуточно всех; подговаривают местный бизнес присоединяться к зеленым инициативам.

В инстаграме инструктируют, что делать, если встретился человек, потерявший память, и как помочь такому соседу. А также устраивают пикники, играют в крокодила и фрисби.



Недавно провели «Зеленые выходные» — менялись комнатными растениями, проводили экологические мастер-классы, собирали пакеты — их намерены переработать и превратить в скамейки. Накопили опыт конструктивного общения с чиновниками — поскольку для некоторых добрых дел недостаточно желания, нужно получить согласование.



30 августа в лектории «Новой Голландии» жители Коломны расскажут истории из жизни местного сообщества и дадут практичные советы, как обустраивать жизнь в своем районе. Подробности и регистрация на сайте. Начало в 19.30.



Александра Шеромова

