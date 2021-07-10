«Друзья, сядьте, если стоите, у нас для вас сногсшибательные новости. МЫ НАШЛИ СКУЛЬПТОРА ВЕНЕРЫ КОЛОМЕНСКОЙ. А с фотографии на вас смотрит Ольга Александровна, его мама и та, чей образ вдохновил автора на создание Венеры…» — говорится в посте. Пока активисты держат интригу, но подтверждают, что автор жив и его скоро можно будет увидеть.

Участники сообщества «Коломенское добрососедство» рассказали, что нашли автора и прототип местной достопримечательности — статуи Венеры Коломенской. Сообщение появилось 10 июля в инстаграме kolomna_neighborhood.

В комментариях участники сообщества задают вопрос, могла ли мать скульптора стать прототипом, если сохранились фотографии статуи в обнаженном виде. Авторы поста обещают ответить и на этот вопрос.



Скульптура Венеры — одна из достопримечательностей Коломны. Ее особенность — в регулярной смене облика: ей раскрашивали глаза и волосы, надевали одежду и даже противогаз.



6 июня статую демонтировали из Дровяного переулка, чтобы отправить на реставрацию. Работы инициировали местные жители, чтобы спасти ее от сноса.

