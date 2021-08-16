Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Местные жители часто взывают к СМИ — оно и понятно, так проще привлечь внимание властей к актуальным проблемам — например, малочисленности зеленых насаждений или отсутствию лавочек на набережной реки Пряжки, одного из любимых мест встречи обитателей ближайших домов.

Именно туда, к Банному мосту, 15 августа жители Коломны принесли пледы и домашнюю выпечку для пикника — местные собираются здесь, чтобы знакомиться, общаться и решать задачи, связанные с благоустройством района.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Анна пришла на набережную со своей дочкой — девочкой лет семи. По словам женщины, такие мероприятия устраивают почти каждую неделю.



— Люди могут приходить, знакомиться, угощать друг друга домашней едой. Я сделала черничный пирог, правда, его уже разобрали.

Тут же зачем-то лежат книги, статуэтки, посуда, одежда и даже ящик с перцами и помидорами. «Зачем?» — спрашиваю. «Это для свопа — обмена вещами, люди приносят что-то ненужное и отдают другим», — отвечает Анна. Ее дочка показывает на кучу предметов и, стесняясь меня, шепотом говорит маме: «Хочу слоника, можно?» Получив одобрение, с интересом вертит новую игрушку в руках.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Отхожу в сторону, поближе к девушке с короткой стрижкой. Маша Капустина — дизайнер, на пикник она принесла капюшоны своего производства. «Мой бестселлер, я их шью уже лет десять, людям они заменяют шарфы», — объясняет.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Маша показывает мне и принесенные разноцветные платья, одновременно с этим посвящает в основную повестку. «У нас здесь стояла статуя Коломенской Венеры. Мы ее выкорчевали для реставрации и сейчас собираем деньги на реставрацию. Ценности как таковой она не представляла, но стала уже символом района», — рассказывает девушка.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Венера Коломенская — скульптура женщины, которую установили в Дровяном переулке в 1987 году. Недавно выяснилось, что ее автор, петербургский художник Борис Семёнов, посвятил статую своей матери и всем женщинам-блокадницам. Сначала фигура была обнаженной, из-за чего вызывала особенные эмоции у вандалов — ей ломали руки и ноги. На протяжении десятилетий она меняла свой облик — ее перекрашивали, надевали на нее одежду, платки или, что экзотичнее, противогаз.

В конце августа в городском комитете по благоустройству изувеченное изваяние решили снести. В общем стремлении спасти местную достопримечательность жители собрали подписи против демонтажа и направили их в администрацию губернатора. Им предложили реставрацию к 2024 году, что показалось активистам слишком далекой датой. В начале июня обитатели Коломны самостоятельно демонтировали скульптуру, чтобы «вылечить» в мастерской, с помощью платформы для краудфандинга собрано уже больше половины нужной суммы.

Бросаю взгляд на улыбчивую девушку в солнцезащитных очках. Евгения Исаева — частая участница соседских встреч. По ее мнению, подобные мероприятия позволяют эффективнее решать общие задачи, сейчас одна из таких — озеленение района.



«С марта по конец мая всем районом мы собирали вторсырье для движения «Круг жизни», всего получилось больше тонны макулатуры. Ее мы обменяли на экобаллы, а на них приобретали саженцы, которые все вместе посадили», — рассказывает Евгения.

«Круг жизни» — экологическое движение, которое впервые стартовало в 2017 году в Петербурге, уже спустя несколько месяцев к нему присоединился ряд других городов. Представители организации обменивают макулатуру и пластик на саженцы деревьев и кустарников. За время существования «Круг» принял 950 тонн макулатуры, кроме того, было посажено 17 800 деревьев.

«Одна девушка у нас посадила полсотни ирисов, еще мы спасали от жары газоны и деревья», — продолжает Евгения, а затем указывает на газон. «В конце июля мы сами положили рулонный газон здесь, целых 100 «квадратов», мы выкорчевывали глину, бетон, камни и другой мусор, работали четыре дня», — добавляет девушка.

Мягкий природный ковер и правда пришелся многим по вкусу. Мальчуган лет восьми в кепке, развалившись на зеленой траве, разглядывает облака. Ему подражают и некоторые взрослые.



«Еще и лавочки скоро будут», — рассказывает муниципальный депутат МО Коломна Илья Киселев, уловив ход моих мыслей. Несколько месяцев назад он узнал о списании скамеек в одном из дворов и договорился их забрать, затем отправил запрос в комитет по благоустройству, чтобы согласовать их размещение на набережной реки Пряжки. Два отремонтированных «Коломенских дивана» и одну урну собираются разместить у Военно-картографической фабрики.

Хедлайнер встречи — Денис Филиппов, один из сотрудников теплицы «Лаврики». Он рассказывает пришедшим о тонкостях разведения растений в городской среде и объясняет, какие из них приживутся лучше. Вокруг Филиппова собираются люди, внезапно спокойный монолог на безобидную тему прерывает обсуждение извечно злободневной темы народа и власти. Прислушиваюсь.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Вы понимаете, всё пронизано коррупцией. Может, какое-то благоустройство и сделают сейчас перед выборами, но очевидно, что это будет напоказ. От этого и неприятно. Единственный надежный способ что-то изменить — делать самим», — восклицает неизвестный, заканчивая фразу хлопком ладони по траве. Люди молча кивают. На секунду понимаю, что кивнула и я.



«Берите бутерброды, а то не останется!» — кто-то со стороны выводит слушателей из задумчивости и излишней серьезности. Кто-то танцует, чья-то собака лает, пикник на газоне продолжается...

Юлия Копыльцова, «Фонтанка.ру»



