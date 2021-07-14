автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Активисты сообщества «Добрососедство Коломны» смогли распутать почти детективную историю и узнать историю появления в Дровяном переулке загадочной скульптуры женщины, ставшей неформальным символом района. «Пигмалионом» оказался петербургский художник Борис Семёнов, посвятивший жизнь копированию мировых шедевров. Вдохновившись эрмитажной статуей, он увековечил память своей матери и всех женщин блокадного Ленинграда. Но против современной трактовки своего творения не возражает. «Если людям хоть чуть-чуть радостно, слава богу», — говорит он. Об истории создания скульптуры и деле всей своей жизни он рассказал на пресс-конференции 13 июля.



Жителям Коломны статуя, прозванная Венерой, известна давно. Активист и муниципальный депутат Илья Киселев признается, что познакомился с ней еще в детстве, когда ходил мимо нее в школу. Старожилы помнят, что когда-то загадочная незнакомка была обнаженной (и, вероятно, потому получила свое прозвище), но потом «оделась» в платье. Время не щадило скульптуру, но повреждения все эти годы кто-то исправно залатывал пластилином. Местные жители тоже чтили свою «богиню». Подобно языческой статуе, ей регулярно раскрашивали глаза и волосы, надевали на неё одежду и даже противогаз.

Когда полгода назад в Коломне возникло добрососедские сообщество, его участники задумались о приведении в порядок скульпторы. Это спасло статую: после обращения на портал «Наш Санкт-Петербург» чиновники выяснили, что она не числится ни на чьем балансе и постановили снести. Активисты объявили сбор помощи в поддержку неформальной достопримечательности. Власти согласились взять Венеру под опеку после ремонта, но предупредили, что руки до нее дойдут не раньше 2023-2024 года. Между тем, заявка на снос продолжала идти по инстанциям. И в мае членам соседского сообщества пришлось экстренно отправлять статую на реставрацию, чтобы уберечь от демонтажа.



Параллельно начались поиски ее создателя. Письма в КГИОП и другие городские ведомства результата не дали. Но одной из участниц сообщества, дизайнеру Анне Толстой, удалось найти зацепку в Союзе художников. Правда, не с первого раза - оказалось, что искать нужно было не среди скульпторов, а среди живописцев.

«Папа» и одновременно «сын» Коломенской Венеры Борис Семёнов родился в 1939 году. Он член Союза художников с 1972 года, народный художник СССР. Одна из главных тем в творчестве — наследие Михаила Лермонтова, страсть — изучение и копирование шедевров мировой живописи.



Борис Семенов



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Свою скульптуру, которая обрела народную известность, он называет «самодеятельностью», а историю создания «тривиальной». Прототип — мама художника Ольга Александровна. Она всю жизнь проработала маляром-штукатуром. Потеряла мужа в блокаду, сама в 1943 году вместе с сыном была эвакуирована в Капустин Яр. Скончалась в 1987 году в возрасте 73 лет. Сам художник назвал памятник «Женщина блокады». Статуя — выражение сыновней скорби и одновременно выражение почтения ко всем труженицам, отстоявшим город. «Память матери решил почтить, тем более что нашел трудовую книжку, [из которой было ясно], что она все время была на доске почета. Я стал лепить», - рассказывает он.



Изначально статуя была обнаженной, моделью послужила скульптура Венеры из Эрмитажа, с которой Борис Семенов делал эскизы. Знакомые скульпторы помогли с формовкой. Первая статуя появилась на Почтамтской улице, недалеко от дома, где жил художник. Вторая — в Дровяном переулке, рядом с мастерской художника. Третья — на Южном кладбище, где была похоронена Ольга Александровна. Сначала Борис Семенов планировал поставить просто «бюстик». «Но страсть к лепке привела к тому, что сделал ростовую фигуру», - рассказывает он. Первая версия скульптуры была обнаженной, но потом ее пришлось «одеть». «Начались чудеса. Через некоторое время сломали ноги, руки, пришлось переделывать. Подстраивал под ситуацию, когда невозможно сломать», - рассказал он.

В руках статуи на Почтамтской изначально был голубь, но, когда ему отломали голову, он «превратился» в кусок хлеба, что также перекликалось с блокадной темой. Но в целом эта версия не сильно пострадала — удалось договориться с ЖКС. Версии в Дровяном повезло меньше - руки скульптуры пришлось «прижать» к телу. Именно Борис Семенов был тем человеком, кто, украдкой от местных жителей, все эти годы оберегал памятник, поправляя Венере лицо пластилином и залатывая повреждения. Причины актов вандализма художник комментирует сухо. «Это говорит о том, что в народе сидит червоточина нехорошая», - отмечает он. А вот против народного креатива он не возражает. «Если людям хоть чуть-чуть радостно, слава богу», - говорит Борис Семенов. Создателю Венеры «было приятно узнать, что люди обеспокоены судьбой памятника и готовы пожертвовать временем, чтобы его сохранить».



Сейчас Венера находится в реставрационной мастерской. Активисты «Добрососедства Коломны» объявили краудфандинговую кампанию. Стоимость ремонта оценивается в 300 тысяч рублей. Вернуть на место и заново открыть памятник планируют 8 сентября — День памяти жертв блокады Ленинграда. По словам Анны Толстой, обнажать Венеру, согласно изначальному замыслу, не будут — платье сохранится. А вот вопрос, что будет с ее руками, остается открытым. «Я предоставляю право реставратору проявить творческую активность», - говорит художник.

Сам Борис Семенов надеется, что интерес горожан к Венере Коломенской поможет ему реализовать еще одну заветную мечту — создать музей шедевров мирового искусства. По словам художника, он проанализировал все мировое искусство и лучшие, на его взгляд, шедевры тщательно скопировал. Теперь задача - собрать их в одном месте, чтобы подрастающее поколение могло познакомиться с культурным наследием. Пока попытки найти помещение успехом не увенчались. Один из экспонатов — реплика «Страшного суда» Микеланджело размером 9 на 10 метров. Но дело не только в размере выставочной площади. «Оказывается, лучше сделать магазин, а не картинную галерею», - сетует Борис Семенов. По его словам, коллекцией заинтересовались китайцы, но из-за коронавируса переправить картины в Поднебесную не удалось. «Задача найти помещение, чтобы служило людям, а не лежало мертвым грузом», - говорит художник.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»