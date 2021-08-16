«Главный герой» оправдал название, став первым в прокате

Фантастический фильм о персонажах, живущих в смоделированном мире, с Райаном Рейнольдсом в главной роли возглавил отечественный прокат на выходных с 12 по 15 августа. Как пишет kinobusiness.com лента Шона Леви собрала в кинотеатрах 214,6 миллиона рублей.



Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», лента активно «захватывает территории»: она первая и в мировом прокате.



На фоне новостей о хороших сборах Райан Рейнольдс сообщил в Twitter, что студия Disney заинтересована в том, чтобы снять продолжение «Главного героя».

