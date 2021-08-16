«Главный герой» оправдал название, став первым в прокате

Фантастический фильм о персонажах, живущих в смоделированном мире, с Райаном Рейнольдсом в главной роли возглавил отечественный прокат на выходных с 12 по 15 августа. Как пишет kinobusiness.com лента Шона Леви собрала в кинотеатрах 214,6 миллиона рублей.
Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», лента активно «захватывает территории»: она первая и в мировом прокате.
На фоне новостей о хороших сборах Райан Рейнольдс сообщил в Twitter, что студия Disney заинтересована в том, чтобы снять продолжение «Главного героя».
Лидер прошлого уик-энда — «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна опустился на второе место и заработал в конце недели на порядок меньше, чем в начале августа. Нынешний результат продолжения истории о команде преступников с суперспособностями, отправленных на правительственную миссию, — 115,6 миллиона рублей.
Неожиданностью стала смена фильма, закрывающего топ-3 в российском прокате. 56 миллионов рублей заработал мультипликационный «Босс-молокосос — 2» студии DreamWorks Animation, о взрослых, которые на 48 часов превращаются обратно в детей, чтобы бороться со злом. Блокбастер с Дуэйном Джонсоном «Круиз по джунглям», который ещё с июля постепенно терял зрительский интерес, тем временем был смещён на четвёртое место.