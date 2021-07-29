Фото: Скриншот/Youtube.com Поделиться Поделиться







В кинотеатрах начали показывать «Круиз по джунглям» — рядовой, в сущности, летний блокбастер. Судите сами: в главной мужской роли здесь — звезда боевиков Дуэйн Джонсон (Скала). Сюжет предсказуем уже по названию: герои отправляются в плаванье по опасным джунглям, чтобы найти легендарное Древо Жизни, а им противостоит жестокая и грубая банда разбойников. В конце концов выпустила фильм студия Диснея, а сюжет основан на популярном диснейлендовском аттракционе — чего от такой затеи вообще можно ждать, кроме, собственно, аттракциона?



Тем не менее фильм вполне может претендовать если не на звание самой смелой ленты, то уж точно на приз за самую безумную попытку осовременить и прокачать избитый жанр. Сама идея — взяться за кино про приключения белых людей в экзотической стране — в двадцать первом веке крамольная и совершенно не актуальная. Это примерно как на полном серьезе ставить в наши дни мистерию или миракль — разве что в форме реконструкции для знатоков.

Любое экзотическое и любая экзотика — вообще штука колониальная, это восторг белого человека перед чем-то странным и неизведанным: авокадо, манго, набедренными повязками или нравами непонятных местных жителей. А какой может быть уже восторг и какая экзотика — в мире без всяких границ, где — вжух! — и ты сидишь хоть на Мальдивах, хоть в Новой Зеландии. Не осталось на земле чудес и неизведанных вездесущими туристами углов, вот и приходится если и говорить про экзотику, то только в прошедшем времени, перенося действие в какие-нибудь двадцатые годы.

Что, собственно, есть и в «Круизе» — тут все стилизовано под условный ар-нуво, времена, когда Пуаро катался по Нилу, а британские домохозяйки скучали в индийских поместьях. Это не говоря уже о том, что диснеевская студия вообще поставила перед собой невыполнимую задачу: обойтись в колониальном жанре без колониализма. Показать путешествие европейцев по диким землям так, чтобы белые люди тут не выглядели лорнирующими чумазых дикарей аристократами, были им равны.



Автор: Youtube.com/Disney Россия

Затея удалась во многом — даже странно это писать — благодаря Дуэйну Джонсону. Вернее, той части его богатой фактуры, которая до сих пор оставалась неиспользованной, — происхождению. Все-таки актер — колоритная смесь черных и выходцев из Самоа, и статью более чем соответствует облику обитателей джунглей.

Играет Джонсон отважного капитана речного судна, спутника девушки-исследовательницы (ее играет белоснежная Эмили Блант) и ее утонченного брата-гея (в исполнении Джека Уайтхолла). В итоге затея чудом удается: в путешествие по опасным экзотическим краям отправляются эмансипированная девушка, гей и потомок местных жителей. О каком колониальном взгляде тут говорить! Для них джунгли — это все что угодно, только не любопытное зрелище.

Как, собственно, и для зрителей: ради отказа от колониальности пришлось пожертвовать и зрелищностью. Тем, кто ждет от летнего диснеевского фильма не только экшена, но и каких-то визуальных эффектов, придется в «Круизе» туго: джунгли тут выглядят примерно так же, как на аттракционе. Пластиковые пальмы, игрушечные зверюшки, вода в речке только что хлоркой не пахнет.



Видимо, студийные продюсеры понимали, что так выйдет, поэтому и привлекли к работе над фильмом в качестве режиссера каталонца Жауме Кольет-Серра, положились на его мастерство. Безусловное, в общем: он снял все-таки и эффектные ужастики вроде «Дитя тьмы», и мощно оркестрованные боевики вроде «Пассажира» с Лиамом Нисоном. Но здесь получилась классическая ситуация: в здорово придуманном сценарии диснеевской студии ему просто нечего было делать: ни убавлять, ни прибавлять здесь нечего, оставалось только заняться аранжировкой приключений — в меру своих возможностей. Эту задачу Кольет-Серра выполнил крепко и достойно, но не более того. Экшена, зрелища больше от его работы не стало.

В общем, в том, что «Круиз» получился таким, каким получился, и винить некого, и заслуги ничьей в этом нет. Фильм не столько революционный, сколько симптоматичный — уже и студия Диснея не может делать вид, что на дворе двадцатый век и на свете есть какие-то универсальные и вечнозеленые форматы, которые будут иметь успех у публики. Даже производитель детского кино вынужден мириться с духом времени, привлекать к работе в своих проектах весьма неожиданных персонажей и рассказывать старые истории на новый лад.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»