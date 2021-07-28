«Не снизите цены — отключим экспорт». Правительство пригрозило нефтяникам жесткими санкциями, если стоимость бензина будет расти

Спустя почти неделю после начала падения биржевых котировок на нефтепродукты на российских площадках чиновники озаботились ценами на бензин. К 30 июля Минэнерго грозит запретить экспорт, если тенденция к снижению не окажется устойчивой.
«Должны определиться на этой неделе», — заявил в среду, 28 июля, министр энергетики Николай Шульгинов, пояснив, что его ведомство при принятии этого решения будет опираться на динамику биржевых цен на топливо, передает ТАСС.
«Мы ждем, хотим понять, будет ли тенденция снижения биржевых цен устойчивой. На основании этого мы сможем принять решение о введении временного запрета на экспорт», — отметил Шульгинов, уточнив, что Минэнерго для оценки ситуации с ценами на бирже возьмет их динамику за неделю, оканчивающуюся 30 июля. Если результат будет отрицательным, введение моратория на экспорт нефтепродуктов может продлиться не менее трех месяцев. О возможности ввести такие санкции в правительстве говорили еще неделю назад.
Биржевые котировки на нефтепродукты в середине июля достигали исторически рекордных величин. Так, на СПб международной товарно-сырьевой бирже региональный индекс (с потреблением в Петербурге) достигал 63 075 рублей за тонну АИ-95 и 60 962 рублей — за АИ-92. Территориальные индексы (для всей Европейской части РФ) были чуть ниже, но полностью повторяли региональные.
Вместе с тем рост продолжался лишь до 22 июля, когда по достижении пика котировки начали корректироваться. К сегодняшнему дню АИ-92 стоил для Петербурга уже 60 324 рубля, АИ-95 — 61 970. Однако на бирже продается не более
Ключевым значением для российского рынка является разница между котировками и показателем Netback — стоимостью поставок на экспорт за вычетом расходов. Если грубо, то она показывает, насколько нефтяным компаниям выгоднее отправлять бензин на экспорт, а не российским потребителям. Начиная с января этого года, когда мировые цены почти неизменно росли, эта разница постоянно росла. Сперва речь шла о 3–5 тысячах рублей, затем к весне уже превышала 10 тысяч, а к сегодняшнему дню разница уже больше 16 тысяч рублей за тонну. И чем сильнее сейчас будет падать цена бензина на российских биржах, тем больше будут терять нефтяники, поставляя его на внутренний рынок вместо того, чтобы отправлять на экспорт.
При таких условиях никаких экономических стимулов заполнять домашний рынок продукцией, ликвидируя дефицит, у поставщиков нет — только окрики из правительства, которые и последовали в среду, 28 июля.