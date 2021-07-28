«Не снизите цены — отключим экспорт». Правительство пригрозило нефтяникам жесткими санкциями, если стоимость бензина будет расти

Спустя почти неделю после начала падения биржевых котировок на нефтепродукты на российских площадках чиновники озаботились ценами на бензин. К 30 июля Минэнерго грозит запретить экспорт, если тенденция к снижению не окажется устойчивой.



«Должны определиться на этой неделе», — заявил в среду, 28 июля, министр энергетики Николай Шульгинов, пояснив, что его ведомство при принятии этого решения будет опираться на динамику биржевых цен на топливо, передает ТАСС.

«Мы ждем, хотим понять, будет ли тенденция снижения биржевых цен устойчивой. На основании этого мы сможем принять решение о введении временного запрета на экспорт», — отметил Шульгинов, уточнив, что Минэнерго для оценки ситуации с ценами на бирже возьмет их динамику за неделю, оканчивающуюся 30 июля. Если результат будет отрицательным, введение моратория на экспорт нефтепродуктов может продлиться не менее трех месяцев. О возможности ввести такие санкции в правительстве говорили еще неделю назад.