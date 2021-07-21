«Хайп создать удалось». Эксперты объясняют, что за истребитель показала Россия на МАКСе, и кому он нужен

Фото: скриншот видео / YouTube / История Оружия Поделиться Поделиться







Новейший истребитель Су-75, который для западных покупателей получил наименование Checkmate («Шах и мат»), стал главной изюминкой авиасалона МАКС. Его презентация велась, будто это не военное «изделие 30», а спорткар топового производителя. Только моделей в купальниках не хватало. «Фонтанка» спросила российских экспертов по вооружениям, что они увидели за сверкающим и блистающим образом новейшего отечественного истребителя.

При заявленной стоимости в 20-30 млн долларов, анонсированной главой «Ростеха» Виктором Чемезовым, впятеро меньшей ценой летного часа, чем у американского конкурента F-35 (правда, есть сомнения в том, что сравнение корректно), и практические безграничным спектром вооружения, которое по заявлениям создателей, сможет нести Checkmate, это весьма серьезная заявка на успех экспортного сектора российского оборонпрома. Однако побороться придется не только с дорогим американским «аналогом», но и с целым рядом европейских разработок (предыдущего поколения) и даже с новейшим китайским истребителем J-20.



Эксперт авиационной отрасли Вадим Лукашевич, экс-конструктор ОКБ «Сухой» - Отвечает ли самолет, который мы увидели, текущим запросам? Такой ли самолет ждали наши вооруженные силы и основные покупатели на мировом рынке?

- Уже давно существует разделение на легкий и тяжелый истребитель – еще с 1970-х гг. И в Америке, и у нас. Раньше у них был тяжелый истребитель – F-15, легкий – F-16, а в СССР - Су-27 – тяжелый, МиГ-29 – легкий. Более тяжелый самолет имеет бОльшую взлетную массу, дальность полета выше, спектр вооружения больший, и полезную нагрузка больше. У Америки теперь в пятом поколении тяжелый F-22 Raptor и легкий F-35. Мы к этой схеме тоже подходим. Есть Су-57 – тяжелый (хотя, он не совсем тяжелый, просто тяжелее), а то, что представили вчера – именно легкий.

Истребитель - это вещь достаточно дорогая, а нам самим нужно будет 200 самолетов, а может, только 100 или 50. И именно для того, чтобы он не стал «золотым», сразу идет ориентация на зарубежный рынок. И отсюда его зарубежное название «Шах и мат». Это вообще ни о чем, значение имеет его точное наименование – легкий тактический самолет, которое и определяет его качества и назначение. В спектре вооружения заявлено как «воздух-воздух», так и «воздух-поверхность».



- Это интересное предложение на мировом рынке?

- В том виде, как это все преподносится, это очень интересно. Другое дело, что мы увидим через пять лет в 2026 году, когда, как заявлено, появится первый серийный образец. Но пока это очень интересно. И по тактическим параметрам, и по стоимости.

- Заинтересуются только наши традиционные партнеры или Россия сможет за счет этого истребителя расширить свой рынок сбыта?

- Это действительно открытый рынок. Да, наши традиционные партнеры обречены покупать наше, в первую очередь. Они к нам привязаны существующими военно-техническим сотрудничеством. Но в принципе, если сможем не только подтвердить заявленные характеристики, но и обеспечить нормальное его обслуживание, перспективы будут. У нас, в общем-то все проблемы связаны с тем, что мы в ту же Малайзию самолеты продаем, а потом обслуживаем из рук вон плохо. Сейчас для рынка это большой минус. Поэтому посмотрим – пока что мы видим только некие заявленные параметры, которые еще надо будет подтверждать годами.



- Расскажите, что вы увидели на презентационном ролике и в павильоне, где сейчас выставлен этот новый истребитель? Что это за самолет, что в нем нового и интересного?

- Я уже высказал это на своей странице в Facebook. Это самолет со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета. Об этом свидетельствует аэродинамическая схема "бесхвостка" с крылом относительно большой площади и двойной стреловидностью передней кромки (считая наплыв), упрощающей продольную балансировку при переходе через звуковой барьер. Сверхзвуковая крейсерская скорость обеспечивается высокой тяговооруженностью, на форсаже достигающей единицы (взлетная масса 18 тонн, первоначальная заявленная тяга двигателя - 11 тонно-сил на номинале и 18 - на форсаже). Проще говоря - он сможет на форсаже летать вертикально, как ракета.

На следующий день после презентации была уточнена тяга двигателя: 14.5-16 тс. И если «движок» за сутки «похудел», то дальность полета без подвесных топливных баков немного выросла с 2700 км до 3000 км.



Самолет имеет V-образное оперение - две дифференциально отклоняемые наклонные аэродинамические поверхности смогут выполнять функции как вертикального киля, так и горизонтального стабилизатора.

Схема "бесхвостка" свидетельствует о том, что эта машина больше соответствует требованиям истребителя 5-го поколения, чем более тяжелый Су-57: у нового истребителя сама аэродинамика свидетельствует о большем внимании конструкторов к обеспечению сверхзвуковой крейсерской скорости, чем к высокой маневренности на дозвуке. Скажу проще - новая машина будет быстрее, но менее маневренной, чем ее предшественники Су-27 (и его модификации), Су-47 и Су-57. Об этом, кстати, свидетельствует и нерегулируемый воздухозаборник.

Имеем в итоге очень интересный облик самолета, наиболее полно соответствующий "классическим" требованиям концепции истребителя 5-го поколения. Но полноценным истребителем 5-го поколения его сделает заявленный двигатель (пока в работе), бортовое оборудование и вооружение (о котором пока мало что известно), и качество выполнения его внешней поверхности с использованием соответствующего покрытия.



Сегодня стало понятно, где у него будет пушка - в подвесном контейнере, расположенном в отсеке полезной нагрузки. Что, замечу, налагает серьезные требования к этому отсеку. Обычно такой отсек - это место, где подвешивается вооружение, сбрасываемое/выпускаемое в полете, поэтому задача отсека - только выдержать вес подвесок с учетом перегрузок. Но пушка в процессе стрельбы создает продольные ударные нагрузки минимум в несколько тонн, а это уже совсем другие требования к конструктивно-силовой схеме такого отсека полезного груза.

Ну и последнее, что реально круто - заявлено, что самолет сможет применяться как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме, а заменой головной части можно будет получить автономную боевую платформу определенного целевого назначения.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

- Понравится ли этот самолет тем, для кого он предназначен?

- И сама машина, и то, как устроена презентация, произвели очень сильное впечатление. Я такого у нас раньше не видел. На Западе это обычная практика, а у нас это всегда местечково выглядело. Сейчас – впервые на таком международном уровне. Произведет ли это впечатление на иностранцев, надо смотреть. Американцы нас обкладывают санкциями, и иностранных делегаций не так много. Так что тем более важно, как это удастся транслировать аудиовизуально.



Тем не менее, это все же пока прототип. Он даже на полетные испытания пока не вышел. Но презентация прошла по всем правилам маркетинга, которые применимы не только к гражданским товарам, но и к вооружению. Сперва научись продавать, а потом уже делай товар. Это все равно человеческая психология. Надо произвести на людей впечатление, заинтересовать их, создать определенный информационный хайп. И это удалось.

Если вернуться к самой машине, то это однодвигательный истребитель, который будет решать практически те же задачи, что и более тяжелый двухдвигательный самолет, тот же Су-57. И поскольку он будет стоить гораздо дешевле, то конечно найдет свою нишу на рынке.

Целый ряд стран, которые проводят независимую внешнюю политику, без оглядки на Вашингтон, конечно, будут всерьез рассматривать эту машину. Это все традиционные клиенты, которые у нас когда-то покупали МиГ-29 и Су-30. Но и целый ряд новых клиентов может появиться. К примеру, Уганда у нас несколько лет назад купила шесть многофункциональных самолетов Су-30. Кто же мог знать, что небольшая африканская страна потратит почти миллиард (там помимо самих самолетов был еще ряд других товаров). Надо уметь продавать, заинтересовывать. Так что я лично смотрю в будущее этого самолета с оптимизмом.

- Для каких целей вообще нужен такой самолет? Какие задачи будут с его помощью решать условные Уганда и Малайзия?

- В первую очередь, как любой однодвигательный самолет, он заточен под завоевание превосходства в воздухе. Грубо говоря, он должен бороться с другими самолетами и охранять небо как самолет ПВО. Однако у нас сейчас не времена холодной войны, когда мы делаем один самолет под одну миссию. Любой самолет должен быть многофункционален. Такой самолет-спецназовец.

Он должен уметь бороться не только с вражескими самолетами, но и нанести удар по земле, и, при необходимости, быть разведчиком, то есть, у него должны быть возможности делать аэрофотосъемку. Он, безусловно должен уметь поставить какую-то помеху как самолет радиоэлектронной борьбы. И даже, наверное, при определенных условиях, быть своего рода командным пунктом или даже самолетом-маской, который ведет за собой беспилотники. Я думаю, все эти функции будут на этой машине реализованы.

- А то, что он сам может работать, как заявляется, в беспилотном режиме – это что-то новенькое?

- Ну, многие самолеты являются сейчас опционально пилотируемыми. Летчик – это всегда обременение. Ему нужна система спасения, жизнеобеспечения. Если убрать летчика и необходимые ему системы, значит, ты берешь больше топлива, больше оружия. И это, конечно, очень перспективно.

- Насколько рыночна заявленная цена в 25-30 млн долларов?

- Если удастся удержать ее, то это будет большой успех. Но у большинства систем вооружения цена со временем ползет вверх. Даже наш Су-57 будет как минимум в полтора раза дороже - я не верю в то, что он будет продаваться по цене ниже 50 миллионов. А когда цена такая высокая, она становится заградительной для целого ряда небогатых покупателей.

- Ну, обычно же такие покупки делаются не на последние деньги.

- Понимаете, когда ты покупаешь самолет, ты покупаешь не только его. Сразу же это и вооружение, и тренажер, и система вооружения. То есть, смело этот ценник можно умножить на полтора, чтобы это был боец, а не просто летательный аппарат, чтобы гонять его на парадах. Надо понимать, что современные вооружения – не просто дорого, а чрезвычайно дорого.

Что касается послепродажного обслуживания, то у нас это традиционно – ахиллесова пята, которая досталась нам со времен Советского Союза. Дело в том, что большинство систем вооружения делалось под глобальную войну. Грубо говоря, зачастую какое-то обслуживание просто не подразумевалось. То есть, взлетели самолеты, и уже большинство из них погибли и не вернулись – их место занимают новые. Это, кстати, одна из причин, почему у нас низкий ресурс двигателя.

- Но все же теперь мы продаем не только самолеты. К каждому контракту прилагается несколько контейнеров с запчастями-расходниками, оружие и пара десятков российских специалистов. И в итоге, получается чуть ли не российская авиабаза в стране-покупателе.

- А вы думаете, к американским истребителям в какой-нибудь Саудовской Аравии не прилагаются американские специалисты, которые их обслуживают? И это отдельная тема, Я бы не хотел ее комментировать.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

