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Израильское ПО для спецслужб могли использовать «авторитарные режимы». Взламывали даже президентов

Телефоны 50 тысяч журналистов и политиков взламывали по всему миру с помощью израильского ПО для спецслужб

Технологии для правоохранительных и разведывательных служб могли применяться для хакерских атак.

«Шпионское ПО израильской компании NSO Group, продаваемое авторитарным режимам, используется против активистов, политиков и журналистов», — сообщается 19 июля в расследовании газеты The Guardian и 16 других СМИ.

С помощью программы Pegasus могли быть взломаны почти 50 000 телефонных номеров по всему миру. В список попали бизнесмены, религиозные деятели, ученые, сотрудники НПО, журналисты, а также президенты и министры. Жертвы могли находиться в 45 странах, включая Казахстан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венгрию и другие.

Кроме того, взломаны могли быть и телефоны 180 журналистов из Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.

Разработчик ПО NSO Group опроверг данные расследования, заявив, что Pegasus продавался только «правоохранительным и разведывательным службам благонадежных стран». В компании заверили, что их технологии используются для борьбы с криминалом.

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