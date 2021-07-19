Израильское ПО для спецслужб могли использовать «авторитарные режимы». Взламывали даже президентов

Технологии для правоохранительных и разведывательных служб могли применяться для хакерских атак.



«Шпионское ПО израильской компании NSO Group, продаваемое авторитарным режимам, используется против активистов, политиков и журналистов», — сообщается 19 июля в расследовании газеты The Guardian и 16 других СМИ.



С помощью программы Pegasus могли быть взломаны почти 50 000 телефонных номеров по всему миру. В список попали бизнесмены, религиозные деятели, ученые, сотрудники НПО, журналисты, а также президенты и министры. Жертвы могли находиться в 45 странах, включая Казахстан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венгрию и другие.

