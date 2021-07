Израильское ПО для спецслужб могли использовать «авторитарные режимы». Взламывали даже президентов

«Шпионское ПО израильской компании NSO Group, продаваемое авторитарным режимам, используется против активистов, политиков и журналистов», — сообщается 19 июля в расследовании газеты The Guardian и 16 других СМИ.

Кроме того, взломаны могли быть и телефоны 180 журналистов из Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.



Разработчик ПО NSO Group опроверг данные расследования, заявив, что Pegasus продавался только «правоохранительным и разведывательным службам благонадежных стран». В компании заверили, что их технологии используются для борьбы с криминалом.