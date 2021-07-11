«Готовиться к ЕГЭ с репетитором — это что-то не совсем правильное». Учитель химии рассказывает, как вырастила сразу шесть 100-балльников

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







После прошлогодних скандалов с ЕГЭ по химии петербургские выпускники продемонстрировали прорывные результаты. Количество 100-балльных работ увеличилось вдвое и достигло 57. Сдать экзамен на максимум удалось шести ученикам Дины Федоровой. Преподаватель высшей категории с более чем 30-летним стажем объяснила, почему усложнение заданий на ЕГЭ — это нормально, зачем переходить в профильные классы и как подготовиться к решению нестандартных задач.



Фото: Из личного архива Дины Фёдоровой Поделиться Поделиться







— Дина Никовна, ожидали ли вы таких результатов своих учеников или, может быть, рассчитывали на большее?



— Я очень рада за наших учеников, но, если честно, то я рассчитывала на большее. Предугадать количество 100-балльников трудно, но когда работаешь с ребятами в течение всего года, понимаешь их возможности и то, как ребёнок может себя проявить. К марту я обычно знаю, кто на что напишет.

Кроме шестерых 100-балльников, у меня также двое ребят написали на 99 баллов. Но они — тоже настоящие 100-балльники, так как не сделали ни одной химической ошибки. И балл они потеряли из-за невнимательности. Во второй части есть очень сложная задача, её решение занимает много времени. Ученик её решил от начала до конца, практически идеально, получил ответ, но при переводе его в другие единицы измерения, неправильно поставил запятую.

— Обидная ошибка.

— Если бы он даже не стал переводить в проценты, а оставил бы тот ответ, который получился, он получил бы свои 100 баллов. После экзамена, но ещё до проверки, ребята задавали вопросы, уже понимая, где ошиблись. Они умеют достаточно объективно оценивать свои знания.



— В чем сложность экзамена по химии?

— Экзамен охватывает все разделы. Не бывает такого, что эту тему я не выучил, и мне она не попалась. ЕГЭ построен так, что проверяются сквозным методом все разделы, нельзя ничего пропустить. Пишут успешно только те ребята, кто действительно хорошо подготовлен. Мы в нашей школе не занимаемся натаскиванием на ЕГЭ, мы стараемся научить предмету. Для этого у нас есть хорошие возможности: теоретическая и практическая база.

Очень важно замотивировать ребят, а затем познакомить их со структурой экзамена. Надо знать теорию, уметь решать расчётные задачи, уметь анализировать, логически размышлять, здесь недостаточно просто набора знаний.

— Как меняется ЕГЭ по химии из года в год?

— Каждый год нам преподносят сюрпризы, я вижу, что экзамен усложняется, иногда незаметно, а иногда очень серьёзно. Но это нормально, мы же понимаем, для чего нужен ЕГЭ — ребята набирают баллы для того, чтобы быть конкурентоспособными при поступлении в вузы.

— Что конкретно усложняется?



— В прошлом году в первой части в нескольких заданиях изменили постановку вопроса, это смутило многих ребят, кто готовился, выполняя много однотипных заданий. Во второй части усложнили одну задачу, она оказалась нестандартной и вызвала трудности. Но многие из моих учеников в прошлом году с этой задачей справились. Ребёнок должен научиться именно решать задачи, не боясь нестандартно заданных вопросов.

Плюс в прошлом году очень повлияла на результаты ЕГЭ обстановка с коронавирусом. Ребята ушли в марте на каникулы и не предполагали, что не вернутся в школу. В результате мы расстались на четыре месяца (экзамен по химии состоялся 16 июля), многие перегорели, оказались психологически не готовы. Не было работы «глаза в глаза», для учеников тяжело, когда нет прямой поддержки учителя.

В этом году выпускникам тоже пришлось нелегко. Они в 10 классе учились дистанционно всю последнюю четверть, часть программы по органической химии пришлось повторять в начале 11 класса. Программу надо было уплотнять. Но психологически им было легче. Конечно, многие болели, я сама болела и три недели вела занятия по Zoom. Но ребята за это время освоили дистанционные технологии. Сами задания ЕГЭ этого года по структуре почти не изменились.



— Учителей же тоже готовят к ЕГЭ?

— Группа, которая готовит КИМы по химии, проводит несколько вебинаров в течение года. Их могут посмотреть как учителя, так и все желающие. Конечно, конкретные задания не раскрываются, но по структуре и темам секретов нет.

Единственная проблема в том, что, усложняя задания из года в год, конечно, надо добавлять время на обдумывание. По биологии в этом году добавили, по химии — нет и не предполагается на будущий год, хотя очень многие жалуются, что они не успели проверить или переписать из черновика в чистовик уже решённую задачу. Я знаю, что на многих экзаменах ребята уходят чуть раньше, на химии все сидят до последнего. Сложная задача из второй части требует минимум полчаса на обдумывание, а ещё надо переписать без ошибок, там очень много расчётов.

— Вы преподаете в 77 школе с углублённым изучением химии, сколько часов этому предмету выпускники посвящают в неделю?

— У нас четыре часа химии в неделю. В одиннадцатом классе у меня есть также час факультатива, который я посвящаю разбору решения расчётных задач. Потому что это самое трудное. Что такое решение задачи по химии — это умение теоретические знания применить на практике. Там и формулы, и знание химических реакций, математика, логика.



— Насколько важно проведение опытов при подготовке к ЕГЭ?

— Очень важно. У нас есть предмет «Технология», где в лаборатории ребята занимаются практической химией. Они осваивают профессию лаборанта химического анализа, сдают квалификационный экзамен и получают лицензированное свидетельство. Это рабочая специальность, и она нужна не для того, что пойти работать лаборантом, так как учащиеся нацелены на поступление в вузы. Но на первых курсах профильных вузов ребятам очень комфортно учиться, потому что они знают больше других.

Любую расчётную задачу можно проверить на опыте. Например, может ли в литровой колбе оказаться 3 литра раствора? Конечно, нет. А ученик возьмёт и напишет в ответе — три литра. Понятно, что он даже не представил себе эту колбу. С учащимися, которые серьёзно занимаются химией, такого произойти не может.

— Куда поступают ваши выпускники?

— Большая часть наших выпускников поступает в профильные вузы. Очень популярны медицинские, также идут в науку: на биологический, химический факультеты университета, в ветеринарные университеты. Также популярны инженерные специальности. Поступают в Горный, ИТМО, Политех, Химико-фармакологический университет. Но какая-то часть ребят поступает и в творческие вузы.



В этом году из 75 наших выпускников 55 сдавали ЕГЭ по химии, «90 плюс» баллов получили 18 человек, «80 плюс» — 29 человек. Средний балл у нас составил 80 баллов, по России средний балл — 53,8.

— Общеобразовательная школа без специализированного профиля может подготовить к ЕГЭ по химии так же успешно?

— Когда только проводили реформу образования, говорилось о том, что после 9 класса начинается профильное образование. Ребята выбирают специализированные классы, где им предоставят прекрасную возможность подготовиться по тому профилю, который они выбрали. Мы в 10 классы набираем тех, кто хочет учиться химии, биологии, математике, физике.

Я советую не бояться переходить в другие школы после 9 класса. Что такое заниматься с репетитором? Это значит работать в две смены! Ребёнок должен днём учиться в своей школе, а вечером отучиться с репетитором, да ещё и деньги заплатить. Это что-то, наверное, не совсем правильное.

— Некоторые 300-балльники рассказывают, что у них нет времени на личную жизнь, только на занятие в школе и репетиторов.

— Это уникальные дети! У кого на это здоровья хватит? Наверное, только у единиц. Ведь в 10 и 11 классе на химию в общеобразовательной школе выделяется всего по одному часу. Это несерьёзно, никто не предполагает, что можно подготовиться к ЕГЭ, имея один час в неделю.

— Получается, уровня общеобразовательной школы недостаточно.

— Я считаю, что учителя, которые умудряются подготовить ученика при одном часе — герои. Но скорее всего они набирают внеурочную деятельность, дополнительные курсы, а их можно проводить только после уроков. Да, это какой-то выход, если нет рядом профильных школ, но это называется компромисс. Лучше переходить.

— Чему вы особо уделяете внимание при подготовке?

— Я сталкиваюсь с тем, что дети не умеют (в кавычках) читать, считать и писать. Они, конечно, все это умеют. Но вот мы сталкиваемся с заданием на ЕГЭ и оказывается, что они прочитывают его быстро и пропускают очень важные слова. При подготовке к ЕГЭ мы учимся читать вдумчиво каждое слово, потому что, если его не учесть, можно не понять весь контекст задания.

При выполнении расчетов тоже есть несколько «секретиков», например, нужно сначала записать цифры, а потом их набирать на калькуляторе, чтобы не получилось обидных ошибок. Критикуют ЕГЭ за тестовую часть. У нас 29 вопросов в первой части — но это не «угадайка». Это просто краткий ответ, который надо записать в бланке, после решения задания, поэтому важно научиться правильно записывать сами решения.

Считаю важной частью работы учителя умение правильно оценивать знания детей. Отметка — это не кнут и пряник, я рассматриваю её как инструмент, который помогает ребёнку понять, все ли он сделал или недостаточно много по отношению к тому, сколько мог. То есть он должен сравнивать себя со своим собственным потенциалом. Я взяла за основу принцип ЕГЭ, сделал правильно — получил балл, баллы переводятся в проценты, а проценты в отметку.

Да и просто слово учителя, похвала: «ты сегодня молодец», «выполнил работу лучше, чем вчера», «отлично работаешь, у тебя получается» очень нужны подростку, мы иногда это недооцениваем, но такое позитивное отношение окрыляет и вдохновляет детей.

Когда ребята только выбирают ЕГЭ по химии, я спрашиваю, кто хочет написать на 100 баллов, и если кто-то не поднимает руку, я говорю, нет, должна быть высокая цель. К ней надо стремиться, то есть все стремимся написать на 100, а дальше уже как у кого получится.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

