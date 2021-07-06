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Рекордсмены точных наук. Два петербургских выпускника набрали 300 баллов на ЕГЭ

Два выпускника в Петербурге сдали ЕГЭ на максимальное количество баллов

В Петербурге двум выпускникам удалось набрать максимум по трём предметам на ЕГЭ. Об этом на пресс-конференции по итогам экзаменационной кампании 2021 года сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 6 июля.

100 баллов по русскому языку, химии и профильной математике получила Полина Ефимова из 470 лицея Калининского района. Олег Хайкин из 344 лицея заработал максимум по физике, профильной математике и информатике.

По словам Наталии Путиловской, каждый четвертый результат по ЕГЭ в Петербурге высокобалльный — больше 80 баллов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

ivan5_5e4d10fe646f6
Ребята молодцы всегда говорил русские дети самые умные. Просто мало возиожностей потом реализоваться, а так бы мы давно весь мир опередили!
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