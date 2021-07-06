Рекордсмены точных наук. Два петербургских выпускника набрали 300 баллов на ЕГЭ

100 баллов по русскому языку, химии и профильной математике получила Полина Ефимова из 470 лицея Калининского района. Олег Хайкин из 344 лицея заработал максимум по физике, профильной математике и информатике.



По словам Наталии Путиловской, каждый четвертый результат по ЕГЭ в Петербурге высокобалльный — больше 80 баллов.