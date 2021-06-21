Девушка впервые сделала парней. В Петербурге школьница получила на ЕГЭ 300 баллов

В прежние годы поставить такой рекорд удавалось только юношам. Помимо русского языка и математики, на 100 баллов трижды отличница сдала ЕГЭ по химии. Об этом сообщает комитет по образованию 21 июня.



Еще 17 петербургских выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. Общее количество 100-балльных результатов по русскому языку и математике профильного уровня в Петербурге осталось на уровне прошлого года. Максимальный балл по русскому языку набрали 255 человек, по профильной математике — 23.



«Как отмечают эксперты ЕГЭ, результаты этого года свидетельствуют об устойчивости и стабильности образовательной системы Санкт-Петербурга. Так, средний балл по русскому языку в Петербурге — 73,76 — традиционно выше, чем средний по России, который составляет 71,4 балла», — уточнили в Смольном.

