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Девушка впервые сделала парней. В Петербурге школьница получила на ЕГЭ 300 баллов

В Петербурге впервые школьница получила 300 баллов за ЕГЭ

В Петербурге школьница лицея № 470 Калининского района Полина Ефимова получила 300 баллов за ЕГЭ.

В прежние годы поставить такой рекорд удавалось только юношам. Помимо русского языка и математики, на 100 баллов трижды отличница сдала ЕГЭ по химии. Об этом сообщает комитет по образованию 21 июня.

Еще 17 петербургских выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. Общее количество 100-балльных результатов по русскому языку и математике профильного уровня в Петербурге осталось на уровне прошлого года. Максимальный балл по русскому языку набрали 255 человек, по профильной математике — 23.

«Как отмечают эксперты ЕГЭ, результаты этого года свидетельствуют об устойчивости и стабильности образовательной системы Санкт-Петербурга. Так, средний балл по русскому языку в Петербурге — 73,76 — традиционно выше, чем средний по России, который составляет 71,4 балла», — уточнили в Смольном.

На этой неделе экзаменационная кампания в 11 классах выходит на финишную прямую. 21 и 22 июня выпускники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 24 и 25 июня — по информатике и ИКТ. Экзамен по информатике впервые пройдет в компьютерной форме.

На прошлой неделе стали известны результаты ЕГЭ по химии, количество 100-балльных работ по этому предмету выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Хорошо проверяли? Точно девушка?
Otkating
Девушка впервые сделала...
АняСПб
есть ещё Учителя в наших школах!
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